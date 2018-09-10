9 günde 29 sivil öldü

Hava sald\u0131r\u0131lar\u0131nda Telaas, Abdin, Latamine, Habit ve Kefer Zite k\u00f6yleri hedef al\u0131nd\u0131. B\u00f6lgelerde pani\u011fe yol a\u00e7an bombard\u0131manlarda 2 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc ve \u00e7ok say\u0131da ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Bombard\u0131manlarda hedef al\u0131nan Latamine K\u00f6y\u00fcnde bulunan bir sahra hastanesi de sald\u0131r\u0131n\u0131n ard\u0131ndan a\u011f\u0131r hasar alarak kullan\u0131lamaz h\u00e2le geldi. Havadan sald\u0131r\u0131lar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Esad rejimi askerleri konu\u015flu bulunduklar\u0131 b\u00f6lgelerden muhaliflerin kontrol\u00fcndeki k\u00f6yleri karadan da ate\u015f alt\u0131na al\u0131yor. U\u00e7ak ve helikopterler ile kimi zaman varil bombalar\u0131yla hedef al\u0131nan k\u00f6yler, yak\u0131n\u0131ndaki rejim birlikleri taraf\u0131ndan havan, roket ve tanklarla da vuruluyor. ,Esad rejiminin Dera\u2019da kontrol\u00fc sa\u011flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yeni hedef olarak belirledi\u011fi Hatay ile s\u0131n\u0131r kom\u015fusu olan \u0130dlib\u2019e y\u00f6nelik Rus sava\u015f u\u00e7aklar\u0131n\u0131n deste\u011fiyle ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 operasyon s\u00fcr\u00fcyor. ,\u0130dlib ve Hama k\u0131rsal\u0131ndaki k\u00f6ylerde ya\u015fayanlar\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fc ise evlerini son g\u00fcnlerde kimyasal sald\u0131r\u0131 yap\u0131laca\u011f\u0131 endi\u015fesiyle terk etti. Bu arada muhalifler de misilleme olarak Esad birliklerine f\u00fcze sald\u0131r\u0131lar\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi.,Karadan yap\u0131lan sald\u0131r\u0131larda da baz\u0131 binalar\u0131n y\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve yaralananlar oldu\u011fu bildirildi. Son 9 g\u00fcnde d\u00fczenlenen hava ve kara sald\u0131r\u0131lar\u0131nda 29 sivil hayat\u0131n\u0131 kaybetti. En az 58 ki\u015fi yaraland\u0131. ,Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, ABD\u2019ye ait 2 F-15 u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n \u00f6nceki g\u00fcn Suriye\u2019nin Deyrizor b\u00f6lgesini yan\u0131c\u0131 fosfor bombalar\u0131yla vurdu\u011funu iddia etti. A\u00e7\u0131klamada, sald\u0131r\u0131n\u0131n Hajin yerle\u015fimine y\u00f6nelik oldu\u011fu, \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131 say\u0131s\u0131n\u0131n ise netle\u015ftirilemedi\u011fi belirtildi.