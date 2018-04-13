9 saatlik yolculuk 30 dakikaya iniyor! Tarih verildi,.,SpaceX'in Ba\u015fkan\u0131, roketlerin k\u0131sa s\u00fcrede yolcu u\u00e7aklar\u0131n\u0131n yerini alaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi ve hatta bu konuyla ilgili tarih de verdi.\r\n,Elon Musk'\u0131n CEO'su oldu\u011fu sivil uzay ve havac\u0131l\u0131k \u015firketi SpaceX bir kez daha g\u00fcndemde. Ancak bu sefer \u015firket CEO'sunun projeleri veya a\u00e7\u0131klamalar\u0131 ile de\u011fil Ba\u015fkan\u0131'n\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki 10 y\u0131l ile ilgili a\u00e7\u0131klamalar\u0131 \u015firketi g\u00fcndemde getirdi.\r\n\r\nSpaceX'in Ba\u015fkan\u0131 Gwynne Shotwell Vancouver'daki Ted Talk'ta yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki on y\u0131l i\u00e7inde seyahat al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131n k\u00f6k\u00fcnden de\u011fi\u015fece\u011fi iddias\u0131nda bulundu.,D\u00fcnyan\u0131n herhangi bir noktas\u0131ndan di\u011fer bir noktas\u0131na roketler ile seyahat edilece\u011fini iddia eden Shotwell, bunun da en uzak seyahat s\u00fcresini 1 saate kadar indirece\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.,Shotwell'in \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki 10 y\u0131l i\u00e7inde ger\u00e7ekle\u015fmesini \u00f6ng\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc iddias\u0131nda hakl\u0131 \u00e7\u0131kmas\u0131 durumunda yolcu u\u00e7aklar\u0131 ile 9 saat s\u00fcren Londra New York aras\u0131 yolculuk 30 dakikaya kadar inecek.\r\n\r\n\u015eirketin bu alanda da hizmet sunmak i\u00e7in projeler \u00fcretti\u011fi BFR roketi ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda CEO Elon Musk taraf\u0131ndan duyurulmu\u015ftu.,Musk, Mars'a gidecek ilk gezegenler aras\u0131 uzay gemisininn in\u015faat\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve gelecek senenin ilk yar\u0131s\u0131nda denemelerin BFR roketiyle ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 tahmin etti\u011fini s\u00f6ylemi\u015f, ilk etapta k\u0131sa u\u00e7u\u015flar\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ifade etmi\u015fti.,Saate 27 bin kilometre h\u0131za ula\u015fabilece\u011fi belirtilen BFR'nin ilk test u\u00e7u\u015funun 2018'in ilk yar\u0131s\u0131nda yap\u0131lmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz aylarda Falcon Heavy roketi ile bug\u00fcne kadar \u00fcretilen en g\u00fc\u00e7l\u00fc roketi f\u0131rlatan SpaceX, Tesla model bir otomobili ve i\u00e7indeki 'Spaceman' isimli cans\u0131z \u015fof\u00f6r\u00fc de uzaya g\u00f6ndermi\u015fti. (NTV)\r\n\r\n\r\n