9 şehit verilen tepeye 9 Türk bayrağı

TSK'n\u0131n Suriye'nin Afrin \u015fehrinde ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine y\u00f6nelik y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc 'Zeytin Dal\u0131 Harek\u00e2t\u0131'nda 9 \u015fehit verilen Keltepe'ye 9 T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 dikildi.,'Zeytin Dal\u0131 Harek\u00e2t\u0131'n\u0131n 41'inci g\u00fcn\u00fc olan 1 Mart 2018 tarihinde, Hatay'\u0131n Hassa il\u00e7esi kar\u015f\u0131s\u0131ndaki Hac Bilal k\u00f6y\u00fc Keltepe b\u00f6lgesinde, PYD\/PKK'l\u0131 ter\u00f6ristler ile g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri aras\u0131nda \u00e7at\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,Onlarca ter\u00f6ristin etkisiz hale getirildi\u011fi \u00e7at\u0131\u015fmalarda 9 asker \u015fehit oldu. ,Ter\u00f6ristlerden ar\u0131nd\u0131r\u0131lan Keltepe'nin ad\u0131 '\u015eehitler Tepesi' olarak de\u011fi\u015ftirildi.\r\n\r\n,Hatay'\u0131n Hassa Belediyesi tepeye, verilen her \u015fehit i\u00e7in bir T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 dikti.,.