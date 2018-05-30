90 kiloluk patronuna 'iyi gelir' diye belini çiğnetti, sonu böyle oldu

90 kiloluk patronuna belini \u00e7i\u011fneten 33 ya\u015f\u0131ndaki Zeynep Otur, 1 y\u0131ldan fazlad\u0131r iki b\u00fckl\u00fcm halde ya\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Denizli'de \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u015f yerinde kaza ge\u00e7irdikten sonra patronunun 'iyi gelir' diyerek s\u0131rt\u0131n\u0131 \u00e7i\u011fnedi\u011fi kad\u0131n 1 y\u0131ldan fazlad\u0131r iki b\u00fckl\u00fcm bir halde ya\u015famaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor., Gen\u00e7 kad\u0131n hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ise ba\u015fvurdu\u011fu savc\u0131l\u0131kta bilirki\u015fi olarak tayin edilen doktordan gelen 's\u0131rt\u0131ndaki problemler do\u011fu\u015ftand\u0131r' ibaresi ile ya\u015fad\u0131. Gelen rapor ile dava a\u00e7mas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fc kapanan kad\u0131n do\u011fu\u015ftan sakat oldu\u011funu \u00f6\u011frendi.\r\n\r\n,Doktorun d\u00fczenledi\u011fi 'do\u011fu\u015ftan' \u015feklindeki raporun aksine kendisinin olaydan \u00f6nce sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir insan oldu\u011funu ifade eden Otur, d\u00fc\u011f\u00fcn ve e\u011flencelerde oyun oynay\u0131p halay \u00e7ekerkenki g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinin her \u015feyi kan\u0131tlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Belindeki k\u0131r\u0131k ve f\u0131t\u0131klar\u0131n do\u011fu\u015ftan olamayaca\u011f\u0131n\u0131 e\u011fer \u00f6yleyse 32 y\u0131l boyunca hayat\u0131n\u0131 nas\u0131l normal bir \u015fekilde idame ettirdi\u011finin cevab\u0131n\u0131 bulamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Otur, "Doktorun d\u00fczenledi\u011fi rapor o. Ben buna itiraz ettim ve ba\u015fka hastaneye sevkimi istedim kabul edilmedi. Do\u011fu\u015ftan diye rapor d\u00fczenleniyor. Ya soruyorum ben do\u011fu\u015ftan nas\u0131l olabilirim? Madem do\u011fu\u015ftansa bunca y\u0131l b\u00fct\u00fcn i\u015flerde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Tarlada, tekstildi, b\u00fcro i\u015flerinde ve estetiysen olarak \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordum. Nas\u0131l \u00e7al\u0131\u015fabildim?" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Belinin \u00e7i\u011fnenmesinin ard\u0131ndan s\u00fcrekli denge problemi ya\u015famaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ayakta duramayarak d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kaydeden Otur, ge\u00e7ti\u011fimiz temmuz ay\u0131nda ayn\u0131 i\u015f yerinde rahats\u0131zlan\u0131p ambulans ile hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131nca \u015fikayet\u00e7i oldu\u011funu ve olay\u0131 yarg\u0131ya ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131. Otur, "Sonraki g\u00fcnlerde a\u011fr\u0131lar\u0131m devam edince \u00f6zel bir hastaneye ba\u015fvurdum doktor r\u00f6ntgen ve tomografi istedi. Doktor bunun d\u00fc\u015fme ile olmayaca\u011f\u0131n\u0131 iddia etti. \u0130\u015f yeri sahibi rapor almam\u0131 istememi\u015fti 'ben sana her \u015fekilde izin veririm maa\u015f\u0131n, sigortan kesilmesin' dedi. Bu y\u00fczden rapor almam\u0131\u015ft\u0131m. O belimi \u00e7i\u011fnedikten sonra benim denge sorunum oldu s\u00fcrekli d\u00fc\u015f\u00fcyordum ve ayakta duram\u0131yordum. S\u0131rt\u0131mda \u00e7elik korse ile g\u00fcnlerce ya\u015fad\u0131m. 12 Temmuz 2017'de yine i\u015f yerinde d\u00fc\u015ft\u00fcm. O g\u00fcn zaten i\u015f yerinin sahibi bana dilenci muamelesi yapm\u0131\u015ft\u0131 'ne istiyorsun benden? Para m\u0131 istiyorsun? Param yok' dedi bana. Ben o g\u00fcn ambulans ile hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131m ve i\u015f kazas\u0131 tutana\u011f\u0131 tutuldu. \u015eikayet\u00e7i oldu\u011fumu s\u00f6yleyince benim geriye d\u00f6n\u00fck i\u015ften \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131m\u0131 verdiler. Bunun \u00fcst\u00fcne i\u015f yerindeki \u00e7ayc\u0131m\u0131za yalan ifade verdirtti. D\u0131\u015far\u0131da d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc, i\u015f yerine gitti\u011fimi ve \u00e7i\u011fnemenin kesinlikle s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131na dair ifade verdirtmi\u015f" diye konu\u015ftu.\r\n,Ailesinden ayr\u0131 ya\u015fayan ve maddi imkans\u0131zl\u0131klar y\u00fcz\u00fcnden de hayat\u0131n\u0131 idame ettirmede zorluk \u00e7eken Otur, adaletin tecelli etmesini ve kendisine yard\u0131m elinin uzanmas\u0131n\u0131 bekliyor.,Olay ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l Denizli kent merkezinde ya\u015fand\u0131. 33 ya\u015f\u0131ndaki Zeynep Otur (33) isimli kad\u0131n\u0131n hayat\u0131 estetiysen olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00fczellik salonunda bulunan sebilden yere akan suya bas\u0131p kayarak d\u00fc\u015fmesi ile alt\u00fcst oldu. \u015euanda ayakta durmakta ve y\u00fcr\u00fcmekte zorluk \u00e7eken Otur, "\u0130\u015f yerinde zemin \u0131slakt\u0131 aya\u011f\u0131m kayd\u0131 ve d\u00fc\u015ft\u00fcm. \u0130\u015f yerimizin \u00e7ayc\u0131s\u0131 beni yerden kald\u0131rd\u0131. Patronum eleman yok diye beni hastaneye g\u00f6ndermedi 'basit hi\u00e7bir \u015feyin yok' dedi. Bu \u015fekilde 3-4 g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. 24 Nisan 2017'de \u0131srarla krem s\u00fcrece\u011fini s\u00f6yleyip 'elimle ovalayaca\u011f\u0131m' dedi. Ben bunun s\u00f6z\u00fcne inan\u0131p y\u00fcz\u00fcst\u00fc uzand\u0131m ve bir anda 2 aya\u011f\u0131 ile s\u0131rt\u0131ma \u00e7\u0131karak \u00e7i\u011fnemeye ba\u015flad\u0131. Ben ba\u011f\u0131r\u0131p, \u00e7\u0131\u011fl\u0131k atarak \u00fczerimden atmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m ama 90 kilogram oldu\u011fu i\u00e7in. O g\u00fcn bile beni hastaneye g\u00f6ndermedi ve ak\u015fam saat 22.00'a kadar i\u015f yerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m" iddias\u0131nda bulund