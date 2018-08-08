90'lara damga vuran Susam Sokağı'nın, Hakan abisiydi! Şimdiki halini gören şaşıp kalıyor

90'larda \u00e7ocuk olanlar\u0131n asla unutamayaca\u011f\u0131 bir programd\u0131r, Susam Soka\u011f\u0131.\r\n,Bir\u00e7o\u011fumuz Susam Soka\u011f\u0131'n\u0131 izlerken alfabeyi s\u00f6kt\u00fck ya da say\u0131lar\u0131 yiyen canavarlar sayesinde say\u0131 saymay\u0131 \u00f6\u011frendik. Kermit'in \u015fark\u0131lar\u0131yla deliler gibi e\u011flendik\r\n,Peki, Susam Soka\u011f\u0131'nda bir evin ilk iki merdivenine oturup gitar \u00e7alard\u0131 ad\u0131 Hakan abinin \u015fimdi ne yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyor musunuz?\r\n,Asl\u0131nda o hep ekranlarda ve sahnelerde.\r\n,Oyuncu Tolga Tecer en son Deniz Y\u0131ld\u0131z'\u0131nda h\u0131rsl\u0131 ve k\u00f6t\u00fc bir karakteri canland\u0131rd\u0131.\r\n,26 Nisan 1963'da Ankara'da do\u011fan Tecer, Hacettepe \u00dcniversitesi Devlet Konservatuar\u0131 Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc'nden mezun oldu.\r\n,Diyarbak\u0131r Devlet Tiyatrosunda ard\u0131ndan ise Ankara Devlet Tiyatrosunda g\u00f6rev ald\u0131.\r\n,.