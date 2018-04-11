90'ların ünlü isimleri şimdi ne yapıyor?

Bir d\u00f6nemin sevilen dizisi Yar\u0131m Elma'da Yonca karakterine hayat veren Janset Pa\u00e7al'a bir de \u015fimdi bak\u0131n.,.,90'l\u0131 y\u0131llar\u0131n sevilen izimlerinden Zeynep'e bir de \u015fimdi bak\u0131n. \r\n\r\n,Zeynep T\u00fcrke\u015f ge\u00e7en y\u0131l, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u201cBodrum\u2019a yerle\u015ftim, k\u0131y\u0131 K\u0131\u015flac\u0131k k\u00f6y\u00fcnde ikametgah ediyorum.,M\u00fczisyen arkada\u015flar\u0131m, dostlar\u0131mda bu taraflarda oturuyor. K\u00f6y ya\u015fant\u0131s\u0131na doyam\u0131yorum. \u00c7ok g\u00fczel bir bal\u0131k\u00e7\u0131 kasabas\u0131nda ya\u015f\u0131yorum.,Her \u015fey \u00e7ok samimi, sahteliklerden uzak bir yer. O y\u00fczden k\u00f6yde \u00e7ok mutluyum. Ge\u00e7en y\u0131l geldim, \u0130stanbul\u2019dan temelli ayr\u0131ld\u0131m\u201d demi\u015fti. ,Zeynep T\u00fcrke\u015f, sosyal medya sayfalar\u0131nda da zaman zaman g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 okulda \u00e7ekilen foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015f\u0131yor. T\u00fcrke\u015f, yeni hayat\u0131nda \u00e7ocuklar\u0131 e\u011fitmekten mutluluk duydu\u011funu belirtiyor. ,14 y\u0131l boyunca tv ve sinema ekranlarda boy g\u00f6steren, zaman\u0131nda i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 da alan VJ B\u00fclent, emeklilik i\u00e7in ya\u015f\u0131n\u0131n dolmas\u0131n\u0131 beklerken, \u0130stanbul\u2019dan ta\u015f\u0131narak art\u0131k kabu\u011funa \u00e7ekildi\u011fini s\u00f6yledi.SSK\u2019dan emekli oldu\u011funu belirten 47 ya\u015f\u0131ndaki VJ B\u00fclent, SGK primlerinin doldu\u011funu hatta primlerinden daha fazla g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.,VJ B\u00fclent, emekli maa\u015f\u0131n\u0131 alabilmek i\u00e7in ya\u015f\u0131n\u0131n dolmas\u0131n\u0131 bekledi\u011fini, zaman\u0131nda i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. Edirne\u2019de y\u00f6resel yemeklerin sunuldu\u011fu restorana gelen VJ B\u00fclent, ekme\u011fini, yo\u011furdunu ve tur\u015fusunu kendisinin yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,VJ B\u00fclent, kanallarda VJ\u2019lik mesle\u011finin de bitti\u011fini belirterek, "Mesle\u011fe 1996 y\u0131l\u0131nda ba\u015flad\u0131m. VJ ve DJ aras\u0131ndaki fark, DJ radyo diskini d\u00f6nd\u00fcren VJ de videoyu d\u00f6nd\u00fcren ki\u015fidir. Biri radyoda bir televizyonda sunum yapar. VJ mesle\u011fi bizimle beraber ba\u015flad\u0131. Rahmetli Defne Joy Foster da vard\u0131.",14 sene Kral TV\u2019de VJ\u2019lik yapt\u0131m. Ben ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m d\u00f6nemde VJ\u2019lik ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Ben VJ\u2019likten ayr\u0131ld\u0131m. Ben ayr\u0131ld\u0131ktan sonra VJ\u2019lik mesle\u011fi bitti. Hala o kanallarda hi\u00e7bir sunucu yok. Sunum yapm\u0131yor. Makineler d\u00f6nd\u00fcr\u00fcyor videolar\u0131. Bir d\u00f6nemmi\u015f ger\u00e7ekten, ben ayr\u0131ld\u0131ktan sonra anlad\u0131m. \u00d6yle renkli bir d\u00f6nemin i\u00e7indeymi\u015fim" dedi. ,Meslekten ayr\u0131ld\u0131ktan sonra do\u011fal ya\u015famay\u0131 tercih etti\u011fi ifade eden VJ B\u00fclent, "Hi\u00e7 bir \u015fey yapm\u0131yorum. Yapmak da istemiyorum. Hayat ak\u0131\u015f\u0131nda devam ediyor. ,Huzurlu, sakin bundan sonra hayat\u0131m\u0131n geri kalan\u0131n\u0131 ailem ve daha \u00e7ok sevdiklerimle ge\u00e7irmek i\u00e7in uzak kald\u0131m \u0130stanbul\u2019dan. \u0130stanbul\u2019dan ta\u015f\u0131nd\u0131m. \u00c7ok mutluyum. Ke\u015fke daha \u00f6nce yapabilseydim.","O zaman maddi ve manevi \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm yoktu. Deli gibi \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordum. \u0130yi ki de \u00e7al\u0131\u015f\u0131yormu\u015fum. Gen\u00e7likte \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. \u015eu anda gen\u00e7 ruha sahip hissetmiyorum kendimi. Y\u0131llar\u0131n yorgunlu\u011fu var. Dizilerde oynad\u0131m. Sinema var. ,Televizyon programlar\u0131. Bir \u00f6m\u00fcr \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Ama \u015fimdi bir \u015fey yapm\u0131yorum. Do\u011fal hayata geri d\u00f6nd\u00fcm. Yo\u011furt mayalamay\u0131 \u00f6\u011frendim. Ekmek nas\u0131l yap\u0131l\u0131r \u00f6\u011frendim. ","Tur\u015fu yap\u0131yorum. Bunlar bana keyif veriyor. Bah\u00e7emde biber, domates yeti\u015ftiriyorum mevsiminde" \u015feklinde konu\u015ftu.