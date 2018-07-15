90'lı yılların aranan ismiydi... Görenler tanıyamadı!

90'l\u0131 y\u0131llar\u0131n aranan ismiydi... G\u00f6renler tan\u0131yamad\u0131! ,90'l\u0131 y\u0131llar\u0131n arabesk \u015fark\u0131c\u0131lar\u0131ndan G\u00fcll\u00fc, uzun y\u0131llar fazla kilolar\u0131yla m\u00fccadele etmi\u015f, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l ise t\u00fcp mide ameliyat\u0131 olmu\u015ftu.,36 bedene d\u00fc\u015fen \u015fark\u0131c\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131... ,G\u00fcng\u00fcnden eriyen G\u00fcll\u00fc, son g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. ,36 bedene d\u00fc\u015fen ve sa\u00e7lar\u0131n\u0131 mora boyatan G\u00fcll\u00fc'y\u00fc g\u00f6renler tan\u0131makta zorland\u0131. ,.