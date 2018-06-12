900 lira öğrencinin cebinde kalacak!

H\u00fck\u00fbmetin \u00f6\u011frencilere y\u00f6nelik destekleri t\u00fcm h\u0131z\u0131yla devam ediyor. , Bu kapsamda Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n talimat\u0131yla Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlar\u0131nda yaz aylar\u0131nda \u00f6denen \u00fccret kald\u0131r\u0131lacak. ,B\u00f6ylece \u00fc\u00e7 ayl\u0131k \u00fccret \u00f6\u011frencinin cebinde kalacak. \u00dcniversiteli \u00f6\u011frencileri Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesinde sahur program\u0131nda konuk eden Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, \u00f6\u011frencilerin talebi \u00fczerine yaz aylar\u0131nda \u00f6denen yurt \u00fccretlerinin kald\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in talimat verdi. ,Talimatla birlikte harekete ge\u00e7en KYK Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde konuyla ilgili KYK\u2019dan a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmas\u0131 beklenirken, edinilen bilgilere g\u00f6re \u00e7\u0131kar\u0131lacak kararla birlikte yakla\u015f\u0131k 800 KYK yurdunda yaz d\u00f6neminde \u00f6\u011frencilerden \u00fccret al\u0131nmayacak.,KYK yurtlar\u0131nda kalan \u00f6\u011frenciler ayl\u0131k minimum 168 lira, maksimum ise 300 lira yurt \u00fccreti \u00f6d\u00fcyor. \u00dc\u00e7 ayl\u0131k yaz d\u00f6neminde \u00fccret \u00f6demeyecek \u00f6\u011frenciler; minimum 504 lira, maksimum 900 lira tasarruf yapacak. \u00d6\u011frenciler, KYK yurtlar\u0131nda kalmad\u0131klar\u0131 h\u00e2lde yaz aylar\u0131nda \u00f6dedikleri yurt paras\u0131n\u0131 art\u0131k \u00f6demeyerek bu paray\u0131 ihtiya\u00e7lar\u0131 i\u00e7in kullanabilecek.,KYK yurdunda kalan \u00f6\u011frenciler bu d\u00fczenlemeden olduk\u00e7a mutlu etti. \u00d6\u011frencilerden Selin Erku\u015f \u201cYaz tatillerinde memlekete gitti\u011fim i\u00e7in zaten yurtta kalm\u0131yorum. ,Bu paray\u0131 art\u0131k vermeyece\u011fimiz i\u00e7in \u00e7ok mutluyum. \u00d6\u011frenci i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli bir karar. Bu parayla kitap alabilirim ya da ba\u015fka bir ihtiya\u00e7lar\u0131m\u0131 kar\u015f\u0131layabilirim\u201d dedi. ,Di\u011fer bir \u00f6\u011frenci Havvanur Kahraman ise \u201c\u00dc\u00e7 karde\u015fiz. Di\u011fer karde\u015flerim de okuyor. Ailemin masraf\u0131 \u00e7ok oluyor. Bu para en az\u0131dan masraf\u0131m\u0131z\u0131 kar\u015f\u0131lamada katk\u0131 sa\u011flayacak. 504 liraya daha \u00f6nemli ba\u015fka bir ihtiya\u00e7 kar\u015f\u0131lan\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.,\u00dcniversiteli \u00f6\u011frencilere y\u00f6nelik yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar kapsam\u0131nda daha \u00f6nce de 2011 y\u0131l\u0131nda \u00fcniversite har\u00e7lar\u0131 kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. \u0130kinci \u00f6\u011fretim \u00f6\u011frencileri hari\u00e7 t\u00fcm \u00fcniversiteliler 7 y\u0131ld\u0131r hi\u00e7bir katk\u0131 pay\u0131 ve har\u00e7 \u00fccreti \u00f6demiyor.