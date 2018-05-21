950 bin kişilik seçim ordusu!

AK Parti\u2019de ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde t\u00fcm illerin se\u00e7im i\u015fleri ba\u015fkanlar\u0131 toplant\u0131ya \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131. ,Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ahmet Sorgun ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda, 24 Haziran\u2019daki Cumhurba\u015fkan\u0131 ve milletvekili se\u00e7imlerine haz\u0131rl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda, parti genel merkezinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131ya 81 ilden gelen il ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra ana kademe, kad\u0131n, gen\u00e7lik, se\u00e7im i\u015fleri ve Se\u00e7im Koordinasyon Merkezi (SKM) ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Bu toplant\u0131larda, parti y\u00f6netimi taraf\u0131ndan yeni h\u00fck\u00fcmet sistemi kapsam\u0131nda se\u00e7im kanunlar\u0131nda yap\u0131lan de\u011fi\u015fikler, sand\u0131k sorumlular\u0131n\u0131n g\u00f6revleri, e\u011fitimleri, SKM\u2019lerin nas\u0131l \u00e7al\u0131\u015facaklar\u0131 konusunda sunumlar yap\u0131ld\u0131. Sand\u0131k g\u00f6revlilerine se\u00e7im g\u00fcn\u00fc devreye girecek sonu\u00e7 al\u0131m sisteminin nas\u0131l kullan\u0131laca\u011f\u0131 uygulamal\u0131 olarak anlat\u0131ld\u0131.,Se\u00e7imlerde g\u00f6revli olanlara, bir ay boyunca t\u00fcm mesailerinin adaylara ve se\u00e7im kampanyas\u0131na ay\u0131rmalar\u0131 konusunda gerekli uyar\u0131lar yap\u0131ld\u0131. ,Edinilen bilgilere g\u00f6re, T\u00fcrkiye genelinde yakla\u015f\u0131k 190 bin sand\u0131kta biri resmi g\u00f6revli olmak \u00fczere AK Partinin sand\u0131k ba\u015f\u0131na 5 g\u00f6revli haz\u0131r bulunacak. ,Se\u00e7im g\u00fcn\u00fc sand\u0131k ba\u015f\u0131nda, kampanya s\u0131ras\u0131nda da sahada yapacaklar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalarla ilgili yakla\u015f\u0131k 950 bin ki\u015fi e\u011fitime tabi tutuldu.,AK Parti y\u00f6netimi, 81 ilde kurulan SKM\u2019lar\u0131n ba\u015fkanlar\u0131na da \u201cTek i\u015finiz se\u00e7im olacak. Ba\u015fka bir \u015feyle u\u011fra\u015fmay\u0131n\u201d uyar\u0131s\u0131nda bulundu. ,Ayr\u0131ca, bakanlar ve parti y\u00f6neticileri dahil t\u00fcm milletvekili adaylar\u0131 se\u00e7im b\u00f6lgelerindeki SKM\u2019lerin belirledi\u011fi programa g\u00f6re hareket edecek. Her aday, ba\u011fl\u0131 oldu\u011fu SKM taraf\u0131ndan belirlenen programa uyacak. SKM ba\u015fkanlar\u0131, adaylar\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 g\u00fcnl\u00fck olarak parti genel merkezine rapor edecek. Genel merkez, adaylar\u0131n performans\u0131n\u0131 yak\u0131ndan takip edecek. SKM\u2019lerin belirledi\u011fi program\u0131 aksatan adaylar uyar\u0131lacak.,AK Parti genel merkez y\u00f6netiminin, se\u00e7imlerde ve sand\u0131klarda g\u00f6rev alacaklarla ilgili yap\u0131lan haz\u0131rl\u0131klar konusunda te\u015fkilatlardan istedi\u011fi raporlara g\u00f6re, Bing\u00f6l ilk s\u0131rada yer ald\u0131. ,81 il aras\u0131nda t\u00fcm haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 tamamlayan, sand\u0131k g\u00f6revlilerini y\u00fczde 100 oran\u0131nda belirleyen tek il Bing\u00f6l olurken, Bing\u00f6l\u2019\u00fc s\u0131ras\u0131yla Erzincan, Elaz\u0131\u011f, A\u011fr\u0131 ve Ardahan takip etti. (Y\u00dcCEL KAYAO\u011eLU)