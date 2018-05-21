A&G Araştırma'dan seçime 33 gün kala çarpıcı anket

Ara\u015ft\u0131rma \u015firketleri, 24 Haziran'da yap\u0131lacak se\u00e7imler \u00f6ncesi kamuoyunun nabz\u0131n\u0131 s\u0131kl\u0131kla tutmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Se\u00e7imlerin ikinci tura kalmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Adil G\u00fcr, CHP'nin aday\u0131 Muharrem \u0130nce i\u00e7in de bir yorumda bulundu.\r\n\r\n,A&G Ara\u015ft\u0131rma'n\u0131n sahibi Adil G\u00fcr, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n oy oran\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,G\u00fcr, \u0130nce'nin CHP'nin genel se\u00e7imde ald\u0131\u011f\u0131 oy oran\u0131n\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131kabilece\u011fini s\u00f6yledi.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerine ili\u015fkin son rakamlar, A&G Ara\u015ft\u0131rma'n\u0131n sahibi Adil G\u00fcr'den geldi.\r\n\r\n,Ak\u015fam'a Adil G\u00fcr, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n oy oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 55 seviyesinde oldu\u011funu ifade etti.\r\n\r\n