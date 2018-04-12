A101'de teknolojiye el attı, ürünler yarı fiyatına

.,B\u0130M'in oyuncu ekipmanlar\u0131 sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan A101'de akt\u00fcel \u00fcr\u00fcn sat\u0131\u015f\u0131na ba\u015flad\u0131.,Bu hafta i\u00e7erisinde ba\u015fta sanal g\u00f6zl\u00fck, mause olmak \u00fczere \u00e7ok say\u0131da teknolojik \u00fcr\u00fcn\u00fc sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131karak olan A101'de sat\u0131lacak olan \u00fcr\u00fcnler emsallerinin yar\u0131 fiyat\u0131na al\u0131c\u0131 bekleyecek.,Biznedioz.com'un haberine g\u00f6re, B\u0130M'in akt\u00fcel \u00fcr\u00fcnler ile piyasaya renk katmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan A101'de teknolojik \u00fcr\u00fcn sat\u0131\u015f\u0131na ba\u015flad\u0131. ,12 Nisan 2018'de A101'de sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kacak s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131daki teknoloji \u00fcr\u00fcnleri i\u00e7in uzun kuyruklar olu\u015fmas\u0131 bekleniyor.