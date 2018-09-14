AB alarma geçti! Korkutan gelişme...

Avrupa Birli\u011fi (AB), Bel\u00e7ika'da tespit edilen "Afrika domuz vebas\u0131"na ili\u015fkin uzman heyet g\u00f6revlendirece\u011fini duyurdu.,AB Komisyonundan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Bel\u00e7ika'da 2 yaban domuzunda "Afrika domuz vebas\u0131" tespit edilmesinin ard\u0131ndan yerel yetkililerle e\u015fg\u00fcd\u00fcm amac\u0131yla uzman heyet g\u00f6revlendirilecek.,Do\u011fu Avrupa \u00fclkeleri ve \u00c7in'in ard\u0131ndan Bel\u00e7ika da yaban domuzlar\u0131nda "Afrika domuz vebas\u0131" tespit edildi\u011fini duyurmu\u015ftu.,A\u00e7\u0131klamada, AB Komisyonunun sa\u011fl\u0131k ve g\u0131da g\u00fcvenli\u011finden sorumlu \u00fcyesi Vytenis Andriukaitis'in de Bel\u00e7ika'n\u0131n Walon ve Flaman b\u00f6lgesi bakanlar\u0131yla pazartesi g\u00fcn\u00fc bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fi belirtildi.,Veban\u0131n insanlara bula\u015fma riski bulunmazken, olas\u0131 ihra\u00e7 k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n\u0131n mali etkileri Avrupal\u0131 \u00e7ift\u00e7ileri alarma ge\u00e7irdi. (AA)