AB, Çin'e karşı hukuki süreç başlattı

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu \u00dcyesi Cecillia Malmstr\u00f6m, Br\u00fcksel'de d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, fikri m\u00fclkiyet haklar\u0131 konusunda \u00c7in'e kar\u015f\u0131 DT\u00d6'de yasal s\u00fcre\u00e7 ba\u015flatt\u0131klar\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n,Teknolojik inovasyon ve teknik bilginin modern ekonomilerin temelini olu\u015fturdu\u011funu ve Avrupa \u015firketlerini k\u00fcresel piyasalarda rekabet\u00e7i tuttu\u011funu belirten Malmstr\u00f6m, herhangi bir \u00fclkenin \u015firketlerden zorla bu bilgileri almas\u0131na izin verilemeyece\u011fini vurgulad\u0131.\r\n,Malmstr\u00f6m, \u00c7in'deki uygulaman\u0131n DT\u00d6 kurallar\u0131na ayk\u0131r\u0131 oldu\u011funa dikkati \u00e7ekerek, "Ana oyuncular kurallara uygun davranmazsa t\u00fcm sistem \u00e7\u00f6kebilir." dedi.\r\n,\u00c7in'de yat\u0131r\u0131m yapacak Avrupal\u0131 \u015firketler, teknolojilerinin m\u00fclkiyetini veya kullan\u0131m haklar\u0131n\u0131 \u00fclkedeki di\u011fer kurulu\u015flarla payla\u015fmaya zorlan\u0131yor.