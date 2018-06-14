AB'den ABD'ye 'zeytin' tepkisi

Avrupa Birli\u011fi (AB) Komisyonu, ABD'nin \u0130spanya'dan ithal edilen zeytinlere y\u00f6nelik uygulamaya koymay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131 ilave g\u00fcmr\u00fck vergilerine tepki g\u00f6sterdi.\r\n,Karar s\u00fcreci ve i\u00e7eri\u011finin haks\u0131z oldu\u011funa dikkati \u00e7eken Rosario, AB Komisyonu'nun zeytin \u00fcreticilerini destekleyece\u011fini s\u00f6yledi. Rosario, s\u00f6z konusu g\u00fcmr\u00fck vergilerine ABD makamlar\u0131nca son onay\u0131n verilmedi\u011fini an\u0131msatarak, AB Komisyonu'nun resmi karar\u0131n ard\u0131ndan gerekli tepkiyi g\u00f6sterece\u011fini ifade etti.\r\n,ABD Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u0130spanyol zeytinlerinin s\u00fcbvansiyonlar nedeniyle adil piyasa de\u011ferlerinin alt\u0131nda sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ABD makamlar\u0131, \u0130spanyol zeytinlerine y\u00f6nelik ilave g\u00fcmr\u00fck vergileri karar\u0131n\u0131 24 Temmuz tarihinde alacak. \u0130spanya, ge\u00e7en y\u0131l ABD'ye yakla\u015f\u0131k 70 milyon dolarl\u0131k zeytin ihra\u00e7 etmi\u015fti.,AB Komisyonu S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Daniel Rosario, Br\u00fcksel'de d\u00fczenlenen bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, ABD'nin \u0130spanyol zeytinlerine ilave g\u00fcmr\u00fck vergileri uygulama karar\u0131n\u0131 ele\u015ftirdi. Rosario, s\u00f6z konusu ilave g\u00fcmr\u00fck vergilerinin ABD t\u00fcketicilerini olumsuz etkileyece\u011fini belirterek, "ABD Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n \u0130spanyol zeytinlerine y\u00f6nelik a\u015f\u0131r\u0131 y\u00fcksek seviyede g\u00fcmr\u00fck ve anti-damping vergileri uygulama karar\u0131 kabul edilemez." diye konu\u015ftu.\r\n