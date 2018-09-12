AB'den dolara karşı euro çağrısı

Avrupa Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Jean-Claude Juncker, ABD ile ekonomik rekabette dolar\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek i\u00e7in finansal birlik sa\u011flanmas\u0131 gerekti\u011fini belirtti.\r\n,Avrupa Birli\u011fi'nin i\u00e7inde bulundu\u011fu durumu ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'la birlikte de\u011fi\u015fimi h\u0131zlanan k\u00fcresel ili\u015fkilerin \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda de\u011ferlendiren Juncker Avrupal\u0131lar\u0131, ticarette dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda euro kullan\u0131m\u0131na ge\u00e7meye davet etti.\r\n\r\n,Dolar kar\u015f\u0131s\u0131ndaki rekabetten karl\u0131 \u00e7\u0131kabilmek i\u00e7in Avrupa \u00fclkelerini ekonomik ve parasal birli\u011fe davet eden Juncker, AB'nin ticaretteki g\u00fc\u00e7 unsurunu halini daha da geli\u015ftirmek ve etkili hale getirebilmek i\u00e7in e\u015f zamanl\u0131 ve koordineli bir hareketin ba\u015flamas\u0131 gerekti\u011fini belirtti.\r\n\r\n,Juncker, "Birle\u015fik Avrupa d\u00fcnya ticaretinde ka\u00e7\u0131n\u0131lamaz bir g\u00fc\u00e7 haline geldi. Son geli\u015fmeler AB'nin para ve sermaye piyasalar\u0131 birli\u011fini daha da derinle\u015ftirmesine ihtiya\u00e7 oldu\u011funu g\u00f6sterdi. AB, euroyu bir d\u00fcnya bara birimi haline getirmek istiyorsa, parasal ve ekonomik birli\u011fi tam te\u015fekk\u00fcl\u00fc hale getirmek birinci \u00f6ncelik olmal\u0131." dedi.\r\n\r\n,Juncker ayr\u0131ca euro'nun stratejik g\u00fcc\u00fcn\u00fcn de sahaya yans\u0131t\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Avrupa Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 "Dolardan sonraki en \u00f6nemli ikinci para birimi olan euroyu daha fazla te\u015fvik etmeli, \u00e7ok daha stratejik kullanmal\u0131y\u0131z. Euro, Avrupa egemenli\u011finin aktif bir arac\u0131 olmal\u0131. Komisyon, bu y\u0131l\u0131n sonuna kadar euronun uluslararas\u0131 rol\u00fcn\u00fc g\u00fc\u00e7lendirme ama\u00e7l\u0131 inisiyatifleri payla\u015facak." dedi.\r\n\r\n,Juncker dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda al\u0131nabilecek rekabet \u00f6nlemlerini s\u0131ralarken, parasal olarak b\u00fcy\u00fck bir masraf olan enerji ve u\u00e7ak al\u0131mlar\u0131n\u0131n dolar ile yap\u0131lmamas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Juncker "Y\u0131lda 300 milyar euroyu bulan enerji ithalat\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren AB'nin bunun sadece y\u00fczde 2\u2019sini ABD\u2019den almas\u0131na ra\u011fmen \u00f6demeyi Amerikan dolar\u0131yla yapmas\u0131 ger\u00e7ekten \u00e7ok tuhaf oluyor., T\u0131pk\u0131 Avrupal\u0131 havayollar\u0131n\u0131n u\u00e7ak sat\u0131n al\u0131rken dolar kullanmas\u0131 gibi." dedi.\r\n\r\n,Avrupa Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revinde son 12 ay\u0131na giren Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu'na hitaben y\u0131ll\u0131k 'birli\u011fin durumu' konu\u015fmas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n