AB'den Trump'a uyarı: Hızla cevap vermeye hazırız

AB'den b\u00fcy\u00fck tehdit,Avrupa Birli\u011fi (AB), ABD'nin Avrupa mallar\u0131na ek vergi uygulamas\u0131 durumunda buna h\u0131zla cevap verece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n,AB Komisyonu S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Daniel Rosario, g\u00fcnl\u00fck bas\u0131n brifinginde yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Tabii ki ABD'nin Avrupa men\u015feli \u00fcr\u00fcnlere ek vergi uygulamas\u0131 halinde, AB de buna h\u0131zla cevap vermeye haz\u0131rd\u0131r." dedi. \r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, ge\u00e7en g\u00fcnlerde AB'den ithal edilen otomobillere y\u00fczde 25 ek g\u00fcmr\u00fck vergisi getirilece\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti. \r\n\r\n,\u00d6nceki ay AB Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Jean-Claude Juncker ve ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump ekonomik ili\u015fkileri g\u00f6r\u00fc\u015fmek \u00fczere Beyaz Saray'da bir araya gelmi\u015fti.\r\n\r\n,.,Sava\u015f\u0131n fitili ate\u015flendi.