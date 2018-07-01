ABD, Almanya'daki askerlerini çekiyor

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Washington Post gazetesinde yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyu dile getirmesi üzerine ABD Savunma Bakanlığı Almanya'da konuşlanmış Amerikan askerlerinin çekilmesi yönündeki seçenekleri değerlendirmeye başladı. Gazete adını açıklamadığı ancak konu hakkında bilgisi olduğunu belirttiği kaynaklara dayandırdığı haberinde, yetkililerin 35.000 kadar askerin ABD ya da Polonya'ya taşınmasının masraflarını ve olası sonuçlarını değerlendirdiğini kaydetti.