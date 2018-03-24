ABD ayağa kalktı! Dalga dalga yayılıyor

ABD'de silah kar\u015f\u0131t\u0131 y\u00fcz binlerce ki\u015fi bireysel silahlanmaya kar\u015f\u0131 sokaklara d\u00f6k\u00fclt\u00fc. Washington'daki g\u00f6sterilere yar\u0131m milyondan fazla insan kat\u0131l\u0131rken, farkl\u0131 noktalarda on binlerce ki\u015fi silah kar\u015f\u0131t\u0131 g\u00f6sterilere destek veriyor. \r\n,S\u0131k s\u0131k silahl\u0131 sald\u0131r\u0131lar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 Amerika Birle\u015fik Devletleri (ABD)'de, Florida eyaletinde bir okula d\u00fczenlenen silahl\u0131 sald\u0131r\u0131da 17 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131n kaybetmesinin ard\u0131ndan silah yasas\u0131yla ilgili tart\u0131\u015fmalar yeniden alevlendi. ABD genelinde halk sokaklara \u00e7\u0131karak \u00fclkede silah eri\u015fiminin k\u0131s\u0131tlanmas\u0131 ve yeni yasal d\u00fczenlemeler yap\u0131lmas\u0131 talebiyle y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fler d\u00fczenliyor. \r\n,PAUL MCCARTNEY DE KATILDI: ABD genelinde bir\u00e7ok eyalette ger\u00e7ekle\u015ftiren y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015flere Demokrat Parti'nin kalesi New York'ta da on binlerce ki\u015fi kat\u0131ld\u0131. \u015eehirdeki protestolara d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc m\u00fczik grubu the Beatles'in \u00fcyelerinden Paul McCartney de grubun 1980 y\u0131l\u0131nda \u00f6ld\u00fcr\u00fclen \u0130ngiliz m\u00fczisyeni John Lennon'\u0131n New York'ta kald\u0131\u011f\u0131 otelin \u00f6n\u00fcnde, ''Silah \u015fiddetine son verebiliriz'' yaz\u0131l\u0131 ti\u015f\u00f6rt\u00fcyle destek verdi.\r\n,TRUMP'A \u00c7A\u011eRIDA BULUNDULAR: \u00d6\u011frenciler aileleriyle birlikte silah kar\u015f\u0131t\u0131 sloganlar e\u015fli\u011finde son d\u00f6nemdeki sald\u0131r\u0131lar\u0131 protesto etti ve ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ve ABD Kongresi'ne silah yasas\u0131 ile ilgili de\u011fi\u015fiklik ve silah eri\u015fimine k\u0131s\u0131tlama getirilmesi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n,WASHINGTON'DA Y\u00dcZ B\u0130NLER Y\u00dcR\u00dcD\u00dc: \u00d6te yandan silah kar\u015f\u0131t\u0131 g\u00f6sterilerin merkezi olan Washington'daki y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe, yar\u0131m milyondan fazla ki\u015finin kat\u0131ld\u0131.\r\n