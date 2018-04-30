ABD Bağdat'taki ana karargahlarını lağvetti

ABD \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcndeki Birle\u015fik G\u00f6rev G\u00fcc\u00fc Kara Operasyonu'nun Ba\u011fdat'taki ana karargahlar\u0131n\u0131n la\u011fvedildi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Birle\u015fik G\u00f6rev G\u00fcc\u00fc Do\u011fal Kararl\u0131l\u0131k Operasyonu taraf\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, b\u00fcnyelerindeki kara operasyonuna ba\u011fl\u0131 ba\u015fkent Ba\u011fdat'taki karargahlar\u0131n ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e'a kar\u015f\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fclen b\u00fcy\u00fck m\u00fccadelenin sona ermesi gerek\u00e7esiyle d\u00fczenlenen resmi t\u00f6renle faaliyetlerinin durduruldu\u011fu ifade edildi.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamada Birle\u015fik G\u00f6rev G\u00fcc\u00fc Kara Operasyonu'nun, DEA\u015e'\u0131n ac\u0131mas\u0131z bir \u015fekilde elinde tuttu\u011fu 4,5 milyon Irakl\u0131n\u0131n kurtar\u0131lmas\u0131 i\u00e7in g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin d\u00fczenledi\u011fi kara operasyonlar\u0131na destek sundu\u011fu kaydedildi.\r\n\r\n,Karargahlar\u0131n la\u011fvedilmesi i\u00e7in d\u00fczenlenen t\u00f6rende konu\u015fan Birle\u015fik G\u00f6rev G\u00fcc\u00fc Kara Operasyonu'ndan General Walter Piatt, Irak h\u00fck\u00fcmetine bu operasyon ad\u0131 alt\u0131nda destek sunabilmesine vesile olan bu ortak g\u00fcce te\u015fekk\u00fcr ettiklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,.