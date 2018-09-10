ABD basını ortaya çıkardı! 17 yıl boyunca bakın ne yapmışlar

New York Times gazetesi, ABD'li yetkililerin, Afganistan'da 17 y\u0131ld\u0131r sahadaki durum konusunda yanl\u0131\u015f bilgiler i\u00e7eren raporlar yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc.\r\n,New York Times'\u0131n haberinde, ABD'li yetkililerin, 2001 y\u0131l\u0131ndan bu yana Afganistan'daki durumun ilerleyi\u015fine dair abart\u0131l\u0131 ve yanl\u0131\u015f raporlar yay\u0131mlayarak kamuoyunu yanl\u0131\u015f y\u00f6nlendirdi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,ABD'nin, Afgan h\u00fck\u00fcmetinin \u00fclkenin y\u00fczde 56's\u0131n\u0131 kontrol alt\u0131nda tuttu\u011funu ileri s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcne i\u015faret edilen haberde, bunun aksine h\u00fck\u00fcmetin sadece y\u00fczde 29'luk bir k\u0131sm\u0131 kontrol etti\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n,Afganistan'daki \u00e7at\u0131\u015fmalarda 2 bin 200 ABD askerinin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcne ve ABD'nin Talibanla m\u00fccadele ve \u00fclkeyi yeniden in\u015fa etmek i\u00e7in 840 milyar dolar harcad\u0131\u011f\u0131na i\u015faret edilen haberde, bu rakam\u0131n \u0130kinci D\u00fcnya Sava\u015f\u0131'n\u0131n ard\u0131ndan Avrupa'n\u0131n yeniden in\u015fas\u0131 i\u00e7in Marshall Plan\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde harcanan rakamdan daha fazla oldu\u011fu vurguland\u0131.\r\n\r\n,Bu yat\u0131r\u0131m\u0131n ABD'lilerin tepkisini \u00e7ekti\u011fine, bu nedenle de ABD h\u00fck\u00fcmetinin Taliban'\u0131n yenildi\u011fi \u015feklinde bir tablo \u00e7izdi\u011fine de\u011finilen haberde, halka yans\u0131t\u0131lan\u0131n aksine, 2017'den bu yana Taliban'\u0131n ABD'nin i\u015fgalinden beri en fazla Afgan topra\u011f\u0131n\u0131 elinde tuttu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n,Haberde, ABD'nin sadece sava\u015f\u0131n ilerleyi\u015fi konusunda de\u011fil, Afganistan'daki ya\u015fam ko\u015fullar\u0131 konusunda da yanl\u0131\u015f bilgiler payla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,ABD h\u00fck\u00fcmetinin 2010'da yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 bir raporda, Afganlar\u0131n ortalama ya\u015fam s\u00fcresinin 63 oldu\u011funun belirtildi\u011fine dikkati \u00e7ekilen haberde,\r\n,Ayr\u0131ca ABD Merkezi Haber Alma Te\u015fkilat\u0131'n\u0131n (CIA) ge\u00e7en y\u0131lki raporunda da Afganl\u0131lar\u0131n ya\u015fam s\u00fcresinin 51 oldu\u011funun belirtildi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\nAA\r\n, D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn (DS\u00d6) 2009'daki raporunda bu \u00fclkede ortalama ya\u015fam s\u00fcresini 48 olarak verdi\u011fi, k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015ftaki \u00e7ocuklar\u0131n \u00f6l\u00fcm oran\u0131n\u0131n y\u00fcksek oldu\u011fu bilgisini payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n