ABD basını: Türkiye'deki muhalefette akıl yok

H\u00fcz\u00fcn verici durumlar\u0131 T\u00fcrk siyasetinin temel sorununu yans\u0131t\u0131yor: Muhalefet yeni fikirlerden ve esin kayna\u011f\u0131ndan yoksun; liderleri ise \u00fclkelerini kurtarmaktan ziyade koltuklar\u0131n\u0131 korumakla ilgileniyor.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 bir T\u00fcrkiye ortaya \u00e7\u0131karmaya \u00e7al\u0131\u015fan Amerikan medyas\u0131, s\u00fcrekli muhalefetteki isimler i\u00e7in g\u00fczelleme yay\u0131nlar\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,"Recep Tayyip Erdo\u011fan 24 Haziran\u2019da \u00fcst \u00fcste gelen 13\u2019\u00fcnc\u00fc se\u00e7im zaferini ilan etti\u011finden beri muhalifleri ba\u015f a\u015fa\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fteler.,Muhalefet se\u00e7menlerinin sab\u0131r t\u00fckendi. En tepeden \r\nba\u015flayarak kellelerin gitti\u011fini g\u00f6rmek istiyorlar.",.,Se\u00e7imden sonra Muharrem \u0130nce\u2019nin etraf\u0131nda toplanan geni\u015f tabanl\u0131 muhalefet birli\u011fi \u00e7\u00f6kt\u00fc.\r\n\r\n,"T\u00fcrkiye'nin muhalefeti \u00f6nce Erdo\u011fan'a kar\u015f\u0131 kaybetti sonra akl\u0131n\u0131 kaybetti" ba\u015fl\u0131kl\u0131 yaz\u0131da CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile Muharrem \u0130nce aras\u0131nda ya\u015fanan kriz ele al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,24 Haziran se\u00e7imlerinde Erdo\u011fan kar\u015f\u0131s\u0131nda muhalefetin yine hezimet ya\u015famas\u0131, Amerikal\u0131lar\u0131 da b\u0131kt\u0131rd\u0131. \u00dclkede yay\u0131n yapan Foreign Policy Dergisi, T\u00fcrkiye'deki muhalefetin durumunu de\u011ferlendirdi.,\u0130\u015fte Foreign Policy Dergisi'nde yay\u0131nlanan yaz\u0131dan bir k\u0131s\u0131m;,'\u0130\u015fler \u0130Y\u0130 Parti de farkl\u0131 de\u011fil. Eski Bakan Meral Ak\u015fener, MHP lideri Devlet Bah\u00e7eli\u2019ye kar\u015f\u0131 ayaklanmaya \u00f6nc\u00fcl\u00fck ederek \u015f\u00f6hret kazanm\u0131\u015ft\u0131. Se\u00e7im s\u0131ras\u0131nda Ak\u015fener, MHP\u2019den eski m\u00fcttefiklerini rekabetin yo\u011fun oldu\u011fu b\u00f6lgelerde aday g\u00f6stererek kendisinden so\u011futurken en \u00fcst s\u0131ralara ana ak\u0131mdan isimleri yerle\u015ftirdi. Ak\u015fener\u2019in iddias\u0131, partinin bir merkez sa\u011f alternatifi olmas\u0131yd\u0131 ancak kar\u015f\u0131l\u0131k bulmad\u0131."\r\n\r\n