ABD basınından bomba iddia! Türkiye'ye yeni yaptırımlar yolda

ABD'nin ge\u00e7en hafta i\u00e7inde skandal yapt\u0131r\u0131m karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrkiye'den bir heyet d\u00fcn Washington'da temaslarda bulundu., ABD'nin en sayg\u0131n gazetesi WSJ, ger\u00e7ekle\u015ftirilen g\u00f6r\u00fc\u015fmelerden sonu\u00e7 \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bunun yeni yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc.,Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Washington y\u00f6netiminin ge\u00e7en hafta i\u00e7inde skandal yapt\u0131r\u0131m karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrkiye'den giden heyetin yapt\u0131\u011f\u0131 temaslardan olumlu sonu\u00e7 \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti. ,Gazete, g\u00f6r\u00fc\u015fmelerden sonu\u00e7 \u00e7\u0131kmazsa T\u00fcrkiye'ye yeni yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n\r\n,WSJ gazetesi, ABD'nin iki y\u0131la yak\u0131n bir s\u00fcredir tutuklu bulunan Past\u00f6r Andrew Brunson'\u0131n vakit ge\u00e7irilmeksizin serbest b\u0131rak\u0131laca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde T\u00fcrk taraf\u0131ndan taahh\u00fct alamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,WSJ'nin ABD'li yetkililere dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberinde, temaslardan sonu\u00e7 \u00e7\u0131kmamas\u0131n\u0131n ya\u015fanan krizi derinle\u015ftirdi\u011fi ve Washington y\u00f6netiminin yeni yapt\u0131r\u0131mlar uygulamas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Gazeteye konu\u015fulan yetkililer, D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Sedat \u00d6nal ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki heyetin gerek ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 gerekse de ABD Hazine Bakanl\u0131\u011f\u0131'nda yapt\u0131\u011f\u0131 temaslar\u0131n krizin \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcne y\u00f6nelik kaydade\u011fer bir geli\u015fmenin ya\u015fanmas\u0131na neden olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Yetkililer, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump y\u00f6netiminin \u00fcst d\u00fczey di\u011fer ba\u015fka T\u00fcrk h\u00fck\u00fcmet yetkililerine yapt\u0131r\u0131m uygulamak gibi baz\u0131 yeni cezaland\u0131r\u0131c\u0131 ad\u0131mlar ataca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n,Washington Post gazetesi de taraflardan ne g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde ilerleme kaydedildi\u011fine ne de anla\u015fman\u0131n yak\u0131n oldu\u011funa dair i\u015faretler geldi\u011fini yazd\u0131.\r\n\r\n,G\u00f6r\u00fc\u015fmelerin sonu\u00e7suz kald\u0131\u011f\u0131na dair haberlerin \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dolar\/TL kuru y\u00fczde 3'\u00fcn \u00fczerinde y\u00fckselerek, 5,44'e \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Reuters haber ajans\u0131na konu\u015fan ve "her iki taraf\u0131n da g\u00f6r\u00fc\u015fmelerdeki tutumunu bildi\u011fi" belirtilen eski bir ABD'li yetkili de T\u00fcrk heyetinin Ankara'ya elinde somut bir \u015feyle d\u00f6nmek istedi\u011fini, bu y\u00fczden de bir \u015fekilde bir anla\u015fmaya varmay\u0131 hedeflediklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n