ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması

Donald Trump, "Suriye Ba\u015fkan\u0131 Be\u015f\u015far Esed Suriye'nin \u0130dlib \u015fehrine d\u00fc\u015f\u00fcnmeden sald\u0131rmamal\u0131. , Stratejik konumdaki \u0130dlib'de ya\u015fanabilecek herhangi bir \u00e7at\u0131\u015fman\u0131n, T\u00fcrkiye ve Avrupa'ya b\u00fcy\u00fck bir g\u00f6\u00e7 dalgas\u0131n\u0131 tetiklemesi ihtimali bulunuyor.,,Suriye'de muhaliflerin son kalesi \u0130dlib'de 4 milyona yak\u0131n sivil, Esed rejimi ve destek\u00e7ilerinin olas\u0131 operasyonundan endi\u015fe duyuyor.,Ruslar ve \u0130ranl\u0131lar bu muhtemel insanl\u0131k trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Y\u00fczbinlerce insan \u00f6lebilir. Olmas\u0131na m\u00fcsade etmeyin." \u015feklinde payla\u015f\u0131mda bulundu.\r\n\r\n,Trump, sosyal medya hesab\u0131 Twitter'dan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda Suriye hakk\u0131nda de\u011ferlendirmelerde bulundu.