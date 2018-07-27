ABD büyümesi 4 yılın zirvesinde! İşte doların ilk tepkisi...

ABD ikinci \u00e7eyrek b\u00fcy\u00fcmesi 2014'ten bu yana en y\u00fcksek seviyeye ula\u015ft\u0131. ,Bu verinin a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dolarda da hareketlenmeler ya\u015fand\u0131...,ABD Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131, bug\u00fcn 2. \u00e7eyrek b\u00fcy\u00fcme rakamlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,ABD b\u00fcy\u00fcmesi ikinci \u00e7eyrekte y\u00fczde 4,1 olarak ger\u00e7ekle\u015fti. ,Beyaz Saray Ekonomi Dan\u0131\u015fman\u0131 Lawrence Kudlow, "olduk\u00e7a iyi" bir ikinci \u00e7eyrek b\u00fcy\u00fcme rakam\u0131 beklerken, bir ekonomist, ekonomik geni\u015flemede h\u0131z\u0131n "zirveye yak\u0131n oldu\u011fu" konusunda uyar\u0131da bulunmu\u015ftu.\r\n\r\n,Analistler, her hal\u00fckarda, Cuma g\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klanan veride takip edilecek ana rakam\u0131n olduk\u00e7a iyi gelece\u011fini \u00f6ng\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc. ,Bloomberg'te yer alan ankete g\u00f6re;medyan beklenti, y\u0131ll\u0131kland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f b\u00fcy\u00fcmenin y\u00fczde 4.2 seviyesinde ger\u00e7ekle\u015fece\u011fi y\u00f6n\u00fcndeydi. ,A\u00e7\u0131klanan verilere g\u00f6re b\u00fcy\u00fcme 4,1 olarak ger\u00e7ekle\u015fti ve anket sonucu \u00e7ok yak\u0131n tahmin edildi. \r\n,Bloomberg\u2019in anketine kat\u0131lan 73 ekonomistin medyan b\u00fcy\u00fcme beklentisi y\u00fczde 4,2\u2019ydi. ABD ekonomisi en son 2014\u2019\u00fcn 3. \u00e7eyre\u011finde y\u00fczde 4,9 b\u00fcy\u00fcm\u00fc\u015ft\u00fc Ki\u015fisel t\u00fcketim harcamalar\u0131 ikinci \u00e7eyrekte y\u00fczde 4 artt\u0131. \u0130lk \u00e7eyrekte art\u0131\u015f y\u00fczde 0,5 olarak kaydedilmi\u015fti. ,GSYH fiyat endeksi ikinci \u00e7eyrekte y\u00fczde 3 y\u00fckseldi, ilk \u00e7eyrekte y\u00fckseli\u015f y\u00fczde 2 olmu\u015ftu. \u00c7ekirdek PCE \u00e7eyreklik bazda y\u00fczde 2 artt\u0131, ilk \u00e7eyrekte art\u0131\u015f y\u00fczde 2,2 olarak. ger\u00e7ekle\u015fmi\u015fti. \r\n\r\n,B\u00fcy\u00fcme rakamlar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sabah saatlerinde 4,870 TL'den i\u015fleme ba\u015flayan dolar, 16:00'dan sonra 4,864 seviyelerinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.,Bu rakam, 2014'\u00fcn \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00e7eyre\u011finden bu yana en h\u0131zl\u0131 b\u00fcy\u00fcme seviyesini temsil ediyor. \r\n