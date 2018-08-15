ABD'de 11 yaşındaki çocuk seçim sistemini hackledi

T\u00fcm d\u00fcnya bu \u00e7ocu\u011fu konu\u015fuyor!,D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck hack organizasyonu olan DEFCON 26\u2019n\u0131n y\u00f6neticilerinin verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re, ge\u00e7en Cuma g\u00fcn\u00fc d\u00fczenlenen organizasyon kapsam\u0131nda 11 ya\u015f\u0131nda bir \u00e7ocuk Florida eyaletinin se\u00e7imlerde sonu\u00e7lar\u0131 toplamak i\u00e7in kulland\u0131\u011f\u0131 web sitesini 10 dakikadan k\u0131sa bir s\u00fcre i\u00e7erisinde hack\u2019lemeyi ba\u015fard\u0131.\r\n\r\n,Binlerce yeti\u015fkin her y\u0131l DEFCON 26 organizasyonuna kat\u0131l\u0131m sa\u011flamakta ancak bu y\u0131l bir grup \u00e7ocuk da etkinliklerde yer ald\u0131lar ve ABD\u2019nin se\u00e7im sistemi ile ili\u015fkili 13 imitasyon web sitesine sald\u0131r\u0131 tatbikat\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdiler.\r\n\r\n,Emmett Brewer isimli bir \u00e7ocuk da Florida eyaletinin se\u00e7imler i\u00e7in kullanm\u0131\u015f oldu\u011fu web sitesine m\u00fcdahale etmeyi ba\u015fard\u0131. ,Emmett ya\u015flar\u0131 8 ila 16 aras\u0131nda de\u011fi\u015fen 50 \u00e7ocuk kat\u0131l\u0131mc\u0131dan biriydi. S\u00f6z konusu etkinlik kapsam\u0131nda \u00e7ocuklara parti isimleri, aday isimleri ve oy oranlar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmek gibi hedefler koyulmu\u015ftu.\r\n\r\n,\u201cr00tz Asylum\u201d isimli k\u00e2r amac\u0131 g\u00fctmeyen ve gen\u00e7lere nas\u0131l \u2018hacker olunaca\u011f\u0131n\u0131\u2019 \u00f6\u011freten kurulu\u015fun kurucular\u0131ndan ve DEFCON 26 organizasyonunun destek\u00e7ilerinden olan Nico Sell, 11 ya\u015f\u0131ndaki bir k\u0131z \u00e7ocu\u011funun ise ayn\u0131 web sitesinde \u2018oy oranlar\u0131n\u0131 15 dakika gibi bir s\u00fcrede de\u011fi\u015ftirebildi\u011fini\u2019 ifade etti.\r\n\r\n,Bay Sell, 30 kadar \u00e7ocu\u011fun bir dizi web sitesinde yar\u0131m saatten k\u0131sa s\u00fcrede de\u011fi\u015fikliklerde bulunabildiklerini a\u00e7\u0131klad\u0131. Sell \u00fczerine sald\u0131r\u0131lar\u0131n ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fi replika web sitelerinin as\u0131llar\u0131na son derece benzer oldu\u011funu ve her \u00f6n\u00fcne gelenin ele ge\u00e7iremeyece\u011fi yap\u0131da olduklar\u0131n\u0131 ifade etti ve ekledi \u201cayn\u0131 siteleri yeti\u015fkin kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131m\u0131z 5 dakikadan k\u0131sa s\u00fcrede ele ge\u00e7irebilmekteler.\u201d ,.