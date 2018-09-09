ABD'de acil durum ilan edildi!

Meteoroloji uzmanlar\u0131, \u015fu anda Atlantik Okyanusu'nun 2 bin 414 kilometre a\u00e7\u0131\u011f\u0131nda etkili olan "Florence" tropikal f\u0131rt\u0131nas\u0131n\u0131n, 1. kategori kas\u0131rga halini ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,Uzmanlar, kas\u0131rgan\u0131n per\u015fembe g\u00fcn\u00fc ABD'nin do\u011fu k\u0131y\u0131s\u0131na ula\u015faca\u011f\u0131n\u0131 tahmin ettiklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.,ABD Ulusal Kas\u0131rga Merkezi de "ABD'nin do\u011fu k\u0131y\u0131s\u0131ndaki t\u00fcm b\u00f6lgeler, \u00f6zellikle Kuzey Florida'dan Kuzey Carolina'ya kadar olan kesimler, Florence'in ilerlemesini yak\u0131ndan takip etmeliler. Bu b\u00f6lgedekiler, kas\u0131rga planlar\u0131n\u0131 haz\u0131rda tutmal\u0131 ve yerel yetkililerin uyar\u0131lar\u0131na uymal\u0131lar." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.,BAZI EYALETLER AC\u0130L DURUM \u0130LAN ETT\u0130,"Florence" nedeniyle \u00fclkenin do\u011fu kesiminde yer alan Virginia, Kuzey Carolina ve G\u00fcney Carolina'n\u0131n eyalet valileri, acil durum ilan etti. Kas\u0131rgan\u0131n Georgia eyaletinde de etkili olabilece\u011fi kaydedildi.