ABD'de acil durum ilan edildi

,ABD K\u00f6rfez k\u0131y\u0131s\u0131na do\u011fru ilerleyen Alberto f\u0131rt\u0131nas\u0131 nedeniyle Florida Valisi Rick Scott, acil durum ilan edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Vali Rick Scott yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Florida eyaletinde \u201dPazartesi g\u00fcn\u00fc etkili olmas\u0131 beklenen Alberto F\u0131rt\u0131nas\u0131 \u00f6ncesinde acil durum ilan ederek, Ulusal Muhaf\u0131zlar\u0131n seferber edilmesi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu ve yerel yetkililerden acil \u00f6nlemlerin al\u0131nmas\u0131n\u0131 istedi. Florida eyaletinin baz\u0131 il\u00e7elerinde zorunlu tahliye i\u015flemilerinin ise en k\u0131sa s\u00fcrede yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,T\u00fcm Florida eyaleti\u2019nin yerel y\u00f6netimlerine yeterli zaman ve kaynak haz\u0131rlamak i\u00e7in tedbir ama\u00e7l\u0131 acil durum ilan ettiklerini a\u00e7\u0131klayan Scott,\u201dEyalet genelinde aileleri g\u00fcvende tutmak ve can g\u00fcvenliklerini sa\u011flamak i\u00e7in sa\u011fanak ya\u011fmur ve \u015fiddetli su bask\u0131nlar\u0131na kar\u015f\u0131 gerekli \u00f6nlemlerin acilen al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131\u201cduyurdu. (NWS) ABD Ulusal Kas\u0131rga Merkezi, 2018 mevsiminin ilk Kas\u0131rgas\u0131na Alberto ad\u0131n\u0131n verildi\u011fini ve Alberto f\u0131rt\u0131nas\u0131\u2019n\u0131n h\u0131zla ABD\u2019ye do\u011fru ilerledi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,F\u0131rt\u0131na K\u00fcba'n\u0131n bat\u0131 b\u00f6lgesinden yakla\u015f\u0131k 20 mil g\u00fcneyinden Florida eyaletinin Key West, kentine ula\u015fmas\u0131 durumunda etkili olmas\u0131n\u0131n beklenidi\u011fini ve Do\u011fu Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee ve Florida eyaletlerinin b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131n\u0131nda yakla\u015f\u0131k 15 milyon ki\u015finin etkilenebilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulundu.,Yetkililer,\u201dMeksika K\u00f6rfezi'ndeki aktif petrol \u00fcretim b\u00f6lgelerine y\u00f6nelik tehdidini s\u00fcrd\u00fcren Alberto f\u0131rt\u0131nas\u0131 nedeniyle K\u00f6rfez petrol tesislerinden binlerce personelin ise tahliye edildi\u011fi a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u00d6te yandan, Florida eyaletini etkisi alt\u0131na almas\u0131 beklenen Alberto F\u0131rt\u0131nas\u0131 ile ilgili T.C. Miami Ba\u015fkonsoloslu\u011fu\u2019dan b\u00f6lgede ya\u015fayan T\u00fcrk toplumuna y\u00f6nelik yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, yerel ekiplerin acil deste\u011fine gereksinim duymas\u0131 halinde Ba\u015fkonsoloslu\u011fumuzla verilen ba\u011flant\u0131 \u00fczerinden ileti\u015fim kurmalar\u0131 istenildi.,ABD\u2019nin Florida eyaletinde acil durum ilan edildi.,Florida Valisi Rick Scott, durumu b\u00f6yle a\u00e7\u0131klad\u0131;