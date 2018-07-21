ABD’de batan gezi teknesinde ölü sayısı 17'ye yükseldi

B\u00fcy\u00fck ac\u0131...,Kara haberler gelmeye devam ediyor.,Tatilde geziyorlard\u0131.,Ta ki, aniden \u00e7\u0131kan f\u0131rt\u0131naya kadar...,Dokuzu ayn\u0131 aileden 17 ki\u015fi bo\u011fularak \u00f6ld\u00fc.,Batan gezinti teknesinde can kayb\u0131 art\u0131yor.,\u00c7ok say\u0131da yaral\u0131 da hastanelere ta\u015f\u0131nd\u0131.,Her \u015fey m\u00fckemmeldi.,Amerikan medyas\u0131, kay\u0131plardan alt\u0131s\u0131n\u0131n ABD vatanda\u015f\u0131 oldu\u011funu duyurdu.,Reuters haber ajans\u0131, teknede 31 ki\u015finin oldu\u011funu bildiriyor.,Duck ad\u0131 verilen tekne, saatteki h\u0131z\u0131 105 kilometreyi a\u015fan r\u00fczgarla alabora oldu.,\u00d6lenlerin ya\u015flar\u0131 1 ila 70 aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor.,Missouri eyaletinde ger\u00e7ekle\u015fen faciay\u0131 haber alan aileler k\u0131y\u0131ya ko\u015ftu.,Tia Coleman, kendisi ve ye\u011feninin kurtulan 11 ki\u015fi aras\u0131nda oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.,G\u00f6zya\u015flar\u0131 sel oldu.,Hastane yata\u011f\u0131nda Fox 59 kanal\u0131na konu\u015fan Coleman, "\u00c7ocu\u011fumu kaybettim, kocam\u0131 kaybettim. Dayanmas\u0131 \u00e7ok zor" dedi.,Yaral\u0131 kad\u0131n, olay s\u0131ras\u0131nda can yelekleri bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\nTekne \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131, "Can yeleklerini merak etmeyin, \u00e7\u00fcnk\u00fc ihtiyac\u0131n\u0131z olmayacak" dediler.,Tekneyi i\u015fleten Ripley Entertainment \u015firketi, ara\u00e7taki m\u00fcrettebat say\u0131s\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamad\u0131.\r\n\r\nABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, Twitter hesab\u0131ndan "Missouri'de meydan gelen korkun\u00e7 tekne kazas\u0131na u\u011frayanlar\u0131n ailelerinin ve dostlar\u0131n\u0131n ac\u0131s\u0131n\u0131 derinden payla\u015f\u0131yorum. \u00c7ok b\u00fcy\u00fck bir trajedi, \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir kay\u0131p. Tanr\u0131 hepinizi korusun" mesaj\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.,Duck'lar, son olarak iki y\u0131l \u00f6nce Seattle'da be\u015f \u00f6\u011frencinin hayat\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi kazayla g\u00fcndeme gelmi\u015fti.