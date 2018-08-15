ABD’de bir ilk! Dünyanın en genci o...

Katie Stubblefield, erkek arkada\u015f\u0131n\u0131n ba\u015fka bir k\u0131za mesaj atmas\u0131na ve sindirim sistemindeki sorun nedeniyle ge\u00e7irdi\u011fi ameliyata \u00fcz\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Hen\u00fcz 18 ya\u015f\u0131ndayken bunal\u0131ma girdi ve Mississippi\u2019deki evinin banyosunda kendini av t\u00fcfe\u011fiyle vurdu.\r\n\r\n,2014\u2019te ya\u015fanan bu talihsiz intihar giri\u015fiminin ard\u0131ndan ya\u015famaya devam eden gen\u00e7 kad\u0131na, doktorlar y\u00fcz nakli \u00f6nerdi.\r\n\r\n,National Geographic dergisi, d\u00fcn yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 son say\u0131s\u0131nda Katie\u2019nin son 3 y\u0131l\u0131n\u0131 kapa\u011fa ta\u015f\u0131d\u0131.\r\n\r\n,\u201cBir Y\u00fcz\u00fcn Hik\u00e2yesi\u201d ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla yay\u0131mlanan haberde, gen\u00e7 k\u0131z\u0131n 31 saat s\u00fcren ameliyat\u0131 ve ya\u015fad\u0131klar\u0131 anlat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,2017\u2019nin mart ay\u0131nda 31 saatlik bir operasyon ge\u00e7iren Stubblefield, d\u00fcnyan\u0131n en gen\u00e7 tam y\u00fcz nakilli hastas\u0131 oldu.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Katie'nin y\u00fcz nakli ile de\u011fi\u015fen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc...,.,31 ya\u015f\u0131nda a\u015f\u0131r\u0131 doz uyu\u015fturucudan \u00f6len Adrea Schneider\u2019in y\u00fcz\u00fc operasyonla al\u0131narak gen\u00e7 k\u0131za tak\u0131ld\u0131.\r\n\r\n