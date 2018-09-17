ABD'de bomba iddia! Görevden alınacak

ABD\u2019de baz\u0131 Beyaz Saray ve Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 yetkilileri, bir rapora g\u00f6re Ba\u015fkan Donald Trump\u2019\u0131n, 2018 ara se\u00e7imlerinden sonra Savunma Bakan\u0131 Jim Mattis\u2019in yerine daha Trump yanl\u0131s\u0131 birini getirmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Kaynaklar, Trump ve Mattis aras\u0131ndaki ili\u015fkinin ilk zamanlar \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc oldu\u011funu ve g\u00fc\u00e7l\u00fc olan ili\u015fkilerinin bozularak, Suriye, Kuzey Kore ve ulusal g\u00fcvenlik konular\u0131nda fikir ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131nda olduklar\u0131 s\u00f6yleniyor., ABD Savunma Bakan\u0131 Jim Mattis\u2019in Trump\u2019a olan sadakatini kamuoyuna a\u00e7\u0131klayan biri olmad\u0131\u011f\u0131 ve Pentagon\u2019u \u00e7ok fazla siyasi etkiden ve ABD ordusunun siyasi ama\u00e7lar i\u00e7in kullan\u0131labilece\u011fi fikrinden her zaman uzak tutmakta yana oldu\u011fu belirtiliyor. ,Bu hafta ba\u015f\u0131nda gazeteci Bob Woodward\u2019\u0131n kitab\u0131n\u0131n yay\u0131nlanmas\u0131yla ikilinin aras\u0131ndaki ili\u015fki daha da zorla\u015ft\u0131. Woodward kitab\u0131nda, Mattis ve Trump\u2019\u0131n 5. veya 6. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisinin zek\u00e2s\u0131na sahip olduklar\u0131n\u0131 belirtmi\u015fti.,