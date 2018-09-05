ABD'de büyük panik: Uçak karantinaya alındı!

New York'a inen 500 ki\u015filik yolcu u\u00e7a\u011f\u0131nda bulunan \u00e7ok say\u0131da yolcunun kendini k\u00f6t\u00fc hissetmesi \u00fczerine, u\u00e7ak ve yolcular karantina alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Dubai\u2019den ABD\u2019nin New York kentindeki John F. Kennedy Havaliman\u0131\u2019na inen Emirates u\u00e7a\u011f\u0131ndan, duyan herkesi \u00fcrk\u00fcten bir haber geldi.,Yerel bas\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re; yakla\u015f\u0131k 500 yolcudan 100\u2019\u00fc, kendilerini k\u00f6t\u00fc hissetti\u011fini s\u00f6yledi.,Bunan \u00fczerine u\u00e7ak karantinaya al\u0131nd\u0131.,\u00c7ok say\u0131da ambulans ve polis arac\u0131 u\u00e7a\u011f\u0131n etraf\u0131n\u0131 \u00e7evreledi.,Emirates Havayollar\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, yaln\u0131zca 10 ki\u015finin kendini hasta hissetti\u011fi ifade edildi.