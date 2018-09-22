ABD'de cezaevlerine bağışlanan muz kutularından çıkanlar şoke etti

ABD'nin Texas eyaletine ba\u011fl\u0131 Freeport kentinde, bir cezaevine ba\u011f\u0131\u015flanan muz kutular\u0131n\u0131n i\u00e7inden piyasa de\u011feri yakla\u015f\u0131k 18 milyon dolar\u0131 bulan kokain \u00e7\u0131kt\u0131. ,Cezaevine g\u00f6nderilen kutular\u0131n i\u00e7inden \u00e7\u0131kanlar herkesi \u015foke etti.,Texas eyaleti cezaevi sistemine ba\u011f\u0131\u015flanan muz kutular\u0131n\u0131n i\u00e7ine saklanan kokain torbalar\u0131, Freeport kentinde America Liman\u0131'ndan kutular\u0131 teslim almak i\u00e7in giden g\u00f6revlilerin dikkati \u00fczerine ele ge\u00e7irildi.\r\n\r\n,Uyu\u015fturucuyla M\u00fccadele G\u00fcmr\u00fck ve S\u0131n\u0131r Koruma Dairesi'nin a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re, iki cezaevi g\u00f6revlisi limanda kalan ancak kimsenin sahiplenmedi\u011fi muzlar\u0131 liman i\u015fletmesinin federal cezaevi sistemine ba\u011f\u0131\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Olgunla\u015fmam\u0131\u015f muzlar\u0131 teslim almak i\u00e7in limana giden g\u00f6revliler, kutular\u0131 ta\u015f\u0131rken bir kutunun a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00f6tekilerden farkl\u0131 oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fc. Kutudaki ba\u011flar\u0131 \u00e7\u00f6zen g\u00f6revliler, \u00fcstteki muzlar\u0131n aras\u0131na saklanm\u0131\u015f 540 paket kokain buldu.\r\n\r\n,ABD Uyu\u015fturucuyla M\u00fccadele, G\u00fcmr\u00fck ve S\u0131n\u0131r Koruma Dairesi, kokainin piyasa de\u011ferinin 18 milyon dolar\u0131 buldu\u011funu, konuyla ilgili ara\u015ft\u0131rma ve soru\u015fturman\u0131n s\u00fcrd\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131.