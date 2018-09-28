ABD'de F-35B savaş uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetlerine ba\u011fl\u0131 bir F-35B tipi 5'inci nesil sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n e\u011fitim u\u00e7u\u015fu s\u0131ras\u0131nda d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.,ABD medyas\u0131n\u0131n askeri yetkililere dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberlerde, G\u00fcney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadeleri'ne ait Beaufort Hava \u00dcss\u00fc'nden kalkan u\u00e7akla, \u00fcsse 8 kilometre mesafede ba\u011flant\u0131n\u0131n kesildi\u011fi belirtildi.,Pilotun koltuk f\u0131rlatma y\u00f6ntemi ile u\u00e7aktan atlad\u0131\u011f\u0131 kaydedilirken, pilotun sa\u011fl\u0131k durumuna ili\u015fkin ise herhangi bir bilgilendirme yap\u0131lmad\u0131.,Bunun yeni nesil F-35B u\u00e7aklar\u0131n\u0131n ilk kazas\u0131 oldu\u011funa da dikkatin \u00e7ekildi\u011fi haberde, dikey kalk\u0131\u015f ve ini\u015f yapabilen F-35B u\u00e7aklar\u0131nda bir\u00e7ok teknik ar\u0131zan\u0131n s\u00f6z konusu oldu\u011funa vurgu yap\u0131ld\u0131.,2 YIL \u00d6NCE DE B\u0130R F-35B'N\u0130N MOTORUNDA YANGIN \u00c7IKMI\u015eTI\r\n\r\n,ABD ordusuna ait F-35B sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 bu hafta ilk kez Afganistan'da bir Taliban hedefine y\u00f6nelik hava sald\u0131r\u0131s\u0131nda kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Ekim 2016'da yine ayn\u0131 \u00fcsten havalanan bir F-35B'nin motorunda yang\u0131n \u00e7\u0131km\u0131\u015f ve pilot \u00fcsse zorunlu ini\u015f yaparak d\u00fc\u015fmekten son anda kurtulmu\u015ftu.