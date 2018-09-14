ABD'de FETÖ endişesi: Silah sesleri geliyor!

ABD'de Fetullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn (FET\u00d6) Pensilvanya'daki kamp\u0131 hakk\u0131nda \u00e7evre sakinleri, kampla ilgili endi\u015felerini ve kafalar\u0131ndaki soru i\u015faretlerini payla\u015fmaya devam ediyor. FET\u00d6'n\u00fcn kamp\u0131n\u0131n bulundu\u011fu Pensilvaya eyaleti ve \u00e7evresinde yay\u0131m yapan "The Press" adl\u0131 gazetede "Toplum Fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131 Devam Ediyor" ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla yeni bir makale yay\u0131mland\u0131.\r\n\r\n,Ayn\u0131 gazetede ge\u00e7en hafta \u00e7\u0131kan "Toplum Fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131" ba\u015fl\u0131kl\u0131 makaleye at\u0131fla kaleme al\u0131nan yaz\u0131da, FET\u00d6 kamp\u0131n\u0131n bulundu\u011fu Saylorsburg \u00e7evresinde ya\u015fayan yerel halk\u0131n endi\u015feleri yer ald\u0131. Makalede, FET\u00d6'n\u00fcn \u00fcniversiteler ve yerel kiliselere s\u0131zmas\u0131ndan endi\u015fe duyuldu\u011funa i\u015faret edilerek, halk\u0131n \u015fu ifadelerine yer verildi: Neden kilise toplant\u0131lar\u0131m\u0131za ve ayinlerimize geliyorlar? Okullarda, \u00e7ocuklar\u0131m\u0131za G\u00fclen'in \u00f6\u011fretilerinin verilip verilmedi\u011finden endi\u015feliyiz. FET\u00d6'n\u00fcn kamp\u0131n\u0131n "yetkili olmayanlar\u0131n giremeyece\u011fi bir b\u00f6lge" gibi olmas\u0131n\u0131n tedirginlik olu\u015fturdu\u011funa de\u011finilen makalede, "Bu b\u00f6lgenin kontrol\u00fcn\u00fc ellerine almalar\u0131ndan endi\u015feliyiz, son zamanlarda \u00e7evrede bir\u00e7ok ev al\u0131yorlar." denildi.\r\n\r\n,Makalede b\u00f6lgede ya\u015fayanlar\u0131n "Kamptan y\u0131llard\u0131r gelen silah seslerinden endi\u015feliyiz. Ailem i\u00e7in endi\u015feliyim", "3 \u00e7ocuk annesi olarak bu kamptan endi\u015feliyim. Bir din adam\u0131n\u0131 korumak i\u00e7in neden silahl\u0131 g\u00fcvenlik g\u00f6revlileri kullan\u0131yorlar?" \u015feklindeki g\u00f6r\u00fc\u015flerine de yer verildi.Makalede, FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 Fetullah G\u00fclen'in kim oldu\u011funa ve FET\u00d6'n\u00fcn s\u00f6zle\u015fmeli okullar\u0131n\u0131n durumuna ili\u015fkin video ve yaz\u0131lar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 internet ba\u011flant\u0131lar\u0131 da payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc FET\u00d6'n\u00fcn eleba\u015f\u0131 G\u00fclen'in ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Pensilvanya'da halk tedirgin: "S\u00fcrekli silah sesleri duyuyoruz. Bu b\u00f6lgenin kontrol\u00fcn\u00fc ellerine almalar\u0131ndan endi\u015feliyiz, son zamanlarda \u00e7evrede bir\u00e7ok ev al\u0131yorlar."\r\n,The Press'de ge\u00e7en per\u015fembe yay\u0131mlanan makalede, FET\u00d6'n\u00fcn ABD'deki s\u00f6zle\u015fmeli okullardan kazand\u0131\u011f\u0131 paralarla vak\u0131flar, dernekler, k\u00fclt\u00fcr merkezleri ve benzeri kurulu\u015flar kurarak a\u011f\u0131n\u0131 geni\u015fletti\u011fine i\u015faret edilerek, \u00f6rg\u00fct\u00fcn ABD yasalar\u0131n\u0131 da zaman zaman ihlal etti\u011fi belirtilmi\u015fti.\r\n\r\nMakalede, "FET\u00d6'n\u00fcn tehlikeli bir ideoloji \u00fczerine kurulu oldu\u011fu" vurgulanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nFET\u00d6 eleba\u015f\u0131 G\u00fclen'in gayrimenkul almas\u0131ndan duyulan endi\u015feye i\u015faret edilen makalede, kamptaki ola\u011fan\u00fcst\u00fc g\u00fcvenlik \u00f6nlemlerinin halk aras\u0131nda \u015f\u00fcphe uyand\u0131rd\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekilmi\u015fti.\r\n\r\n"\u00c7evredekiler kampta neler olup bitti\u011fini anlama f\u0131rsat\u0131 buldu"\r\n\r\nKasaba yak\u0131n\u0131ndaki Wind Gap b\u00f6lgesinde ya\u015fayan ve temizlik \u015firketi i\u015fleten Amerikal\u0131 John Favere, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmede, s\u00f6z konusu makalelerin toplumu bilgilendirmesi bak\u0131m\u0131ndan \u00e7ok faydal\u0131 oldu\u011funu belirtti.\r\n,Favere, muhitlerinin tam ortas\u0131nda bulunan yerle\u015fke hakk\u0131nda daha \u00f6nce fikir sahibi olmad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyenlerin makaleyi okuduklar\u0131nda orada neler olup bitti\u011fi anlad\u0131klar\u0131na dikkati \u00e7ekti.\r\n\r\nBu ki\u015filerin kamp\u0131n silahl\u0131 korumalar taraf\u0131ndan korunmas\u0131na \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Favere, "Neticede civarda ya\u015fayanlar, bu makaleler sayesinde kampta neler olup bitti\u011fini anlama f\u0131rsat\u0131 buldu." ifadesini kulland\u0131.,30 y\u0131ld\u0131r Pensilvanya'da ya\u015fayan ve hem eyalet genelinde hem de Demokrat Parti \u00e7evrelerinde etkili bir isim olan, T\u00fcrk i\u015f adam\u0131 Murat G\u00fczel de FET\u00d6 kamp\u0131n\u0131n \u00e7evre halk\u0131 \u00fczerindeki izlenimlerini AA muhabirine aktard\u0131.\r\n\r\nB\u00f6lge halk\u0131n\u0131n FET\u00d6 kamp\u0131ndan dolay\u0131 endi\u015feli oldu\u011funu s\u00f6yleyen G\u00fczel, hem T\u00fcrk k\u00f6kenli hem de siyasette aktif olmas\u0131 nedeniyle \u00e7evre sakinlerinin gelip kendisine endi\u015felerini anlatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n\r\nG\u00fczel, FET\u00d6'n\u00fcn ilk y\u0131llarda, az da olsa \u00e7evresiyle kom\u015fuluk ili\u015fkileri o