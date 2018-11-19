ABD'de Kaşıkçı kavgası

Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131\u2019n\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesine kar\u0131\u015fan sorumlular\u0131 ortaya \u00e7\u0131karmak i\u00e7in di\u011fer \u00fclkelere ile de \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edece\u011fiz\u201d dedi. Bu a\u00e7\u0131klamalar\u0131n ard\u0131ndan Washington Post gazetesinden cevap gecikmedi. \u201cTrump, Muhammed Bin Selman\u2019\u0131n yalanlar\u0131n\u0131 savunuyor. Kongre ger\u00e7ekler \u00fczerinde \u0131srarc\u0131 olmal\u0131\u201d ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla bir yaz\u0131 yay\u0131mlad\u0131.,Washington Post gazetesi, CIA\u2019n\u0131n Cemal Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131\u2019n\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi emrini verenin Veliaht Prens Muhammed bin Selman oldu\u011fu sonucuna ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc. , ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ise Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131 cinayetine ili\u015fkin kapsaml\u0131 bir raporun hafta ba\u015f\u0131nda haz\u0131r olaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. Trump\u2019\u0131n \u2018Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131\u2019n\u0131n ac\u0131 \u00e7ekti\u011fi tapeleri dinlemek istemiyorum\u201d dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi., Gazete Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman\u2019\u0131n gazeteci Cemal Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131\u2019n\u0131n cinayetiyle ilgili hesap verme zorunlulu\u011fundan kurtulmak i\u00e7in yalana ba\u015fvurdu\u011funu ve Trump y\u00f6netiminin buna yard\u0131m etti\u011fini yazd\u0131.,ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Heather Nauert\u2019ten yalanlama geldi. Nauert \u201cABD h\u00fck\u00fbmetinin nihai bir sonuca vard\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steren son rapor ve haberler yanl\u0131\u015f ve ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tm\u0131yor. Say\u0131n Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131, cinayetiyle ilgili \u00e7ok say\u0131da cevaps\u0131z soru var. D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 olarak konuyla ilgili t\u00fcm ger\u00e7eklerin ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.