ABD'de kesik çıngıraklı yılan kafası bir adamı ısırdı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir adam \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc bir \u00e7\u0131ng\u0131rakl\u0131 y\u0131lan\u0131n kopuk kafas\u0131 taraf\u0131ndan \u0131s\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 26 doz panzehirle hayatta kalmay\u0131 ba\u015fard\u0131.,ABD'de Jennifer Sutcliffe isimli adam ba\u015f\u0131n\u0131 kesti\u011fi \u00e7\u0131ng\u0131rakl\u0131 y\u0131lan\u0131n kopuk kafas\u0131 taraf\u0131ndan \u0131s\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n \r\n,Daha sonra da Corpus Christi kenti yak\u0131nlar\u0131ndaki evinden ambulans helitopterle hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n \r\n,\u00d6lm\u00fc\u015f y\u0131lanlar\u0131n \u0131s\u0131rma refleksi \u00f6l\u00fcmden birka\u00e7 saat sonras\u0131na kadar devam edebiliyor. Jennifer Sutcliffe \u0131s\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n hemen ard\u0131ndan kocas\u0131n\u0131n n\u00f6bet ge\u00e7irmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Arizona \u00dcniversitesi'nden y\u0131lan panzehiri uzman\u0131 Leslie Boyer, y\u0131lanlar\u0131n \u00f6zellikle de kesilerek \u00f6ld\u00fcr\u00fclmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131lmamas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n \r\n,Boyer "Bu hem hayvana zul\u00fcm, hem de zehirli par\u00e7alar\u0131n\u0131 toplamak zorunda b\u0131rakt\u0131r\u0131yor" dedi.,Sutcliffe \u00e7\u00f6pe atmak i\u00e7in \u00f6lm\u00fc\u015f y\u0131landan geriye kalanlar\u0131 almaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131nda, kopuk kafan\u0131n kocas\u0131n\u0131 \u0131s\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n\r\n\r\n \r\n,Jennifer Sutcliffe yerel KII-TV televizyonuna yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, kocas\u0131n\u0131n bah\u00e7ede \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken 1,25 metrelik \u00e7\u0131ng\u0131rakl\u0131 y\u0131lan\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kafas\u0131n\u0131 keserek \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Olaydan bir hafta sonra y\u0131lan kafas\u0131n\u0131n \u0131s\u0131rd\u0131\u011f\u0131 adam\u0131n durumunun iyi oldu\u011fu, ancak b\u00f6brek i\u015flevlerinin zay\u0131flad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\n \r\n