ABD'de korkulan oldu! Florence kasırgası karaya ulaştı

Amerika'n\u0131n g\u00fcnlerdir korkuyla bekledi\u011fi Florence kas\u0131rgas\u0131 karaya indi.,D\u00fckkanlar\u0131n ve benzin istasyonlar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011funun kapal\u0131 oldu\u011fu New Bern'de halen a\u00e7\u0131k bulunan istasyon ve marketlerin \u00f6n\u00fcnde uzun kuyruklar olu\u015ftu.,\u015eehrin bir k\u0131sm\u0131 okyanustan gelen \u015fiddetli dalgalar nedeniyle sular alt\u0131nda kal\u0131rken, \u015fiddetli r\u00fczgar ve sa\u011fanak da etkisini g\u00f6steriyor.,Florence kas\u0131rgas\u0131 sonucu bir anne ve bebe\u011fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Yetkililer bir anne ve bebe\u011finin \u00fczerlerine a\u011fa\u00e7 devrilmesi sonucu \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti. Kaza sonucu yaralanan baban\u0131n ise hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Amerikan tarihinin en b\u00fcy\u00fck kas\u0131rgalar\u0131ndan biri olaca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen Florence i\u00e7in uzmanlar "B\u00f6lgeyi terk etmek i\u00e7in son g\u00fczel g\u00fcn" a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131 yap\u0131yor.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump da Oval Ofis'teki brifingte 'G\u00f6rd\u00fcklerimizden en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc olacak' diyerek Amerikal\u0131lar\u0131 uyard\u0131.,Donanma \u00fcss\u00fcnden d\u00fcn 30 sava\u015f gemisi beklenen f\u0131rt\u0131na nedeniyle uzakla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131,Kas\u0131rgan\u0131n h\u0131z\u0131 \u015fu an 220 km. ve en tehlikeli anlam\u0131nda 5. seviyeye yakla\u015fm\u0131\u015f durumda.,Kas\u0131rga okyanus hatt\u0131 \u00fczerinden karaya ge\u00e7i\u015f yapm\u0131\u015f oldu.,Ulusal Kas\u0131rga Merkezi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Kuzey ve G\u00fcney Carolina eyaletlerinin k\u0131y\u0131 kesimlerinde kas\u0131rgan\u0131n neden oldu\u011fu \u015fiddetli r\u00fczgar ve ya\u011fmurlar\u0131n hayati tehlike arz etti\u011fi belirtildi.,\u00d6\u011frenciler ellerindeki anemometrelerle kas\u0131rgan\u0131n h\u0131z\u0131n\u0131 \u00f6l\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Kas\u0131rga nedeniyle acil durum ilan edilen kentte resmi daireler kapal\u0131 durumda tutuluyor.,Kas\u0131rga yolu \u00fczerindeki yetkililer insanlar\u0131 b\u00f6lgeyi terk etme konusunda uyarmaya devam ediyor.,Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Florence kas\u0131rgas\u0131 ile ilgili toplant\u0131 d\u00fczenledi.,Trump, kas\u0131rgaya 'kesinlikle ve tam anlam\u0131yla haz\u0131r' olduklar\u0131n\u0131 ifade etti.,Jetler g\u00fcvenli b\u00f6lgeye u\u00e7uyor.,Karaya inen kas\u0131rga \u015fimdiden 400 bin insan\u0131 elektriksiz b\u0131rakt\u0131.,R\u00fczgar\u0131n h\u0131z\u0131n\u0131n saatte 128 kilometreye ula\u015fabilece\u011fi, Florence nedeniyle okyanusta olu\u015fan dalgalar\u0131n boyunun da 4 metreye \u00e7\u0131kabilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunuldu.,Ayr\u0131ca b\u00f6lge sakinleri, kas\u0131rga i\u00e7in \u00f6nlem olarak cam ve kap\u0131lar\u0131n\u0131 kapatt\u0131klar\u0131 tahta levhalara notlar yazd\u0131.,Yakla\u015f\u0131k 10 milyon ki\u015finin kas\u0131rgadan etkilenebilece\u011fi ifade ediliyor.,Uzmanlar g\u00fcnlerdir kas\u0131rga ile ilgili uyar\u0131larda bulunuyor.,Ancak Trump, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l meydana gelen ve Porto Riko'yu deyim yerindeyse yerle bir eden Maria Kas\u0131rgas\u0131 i\u00e7in de 'ba\u015far\u0131l\u0131 bir operasyon oldu' demi\u015fti.,Ancak Maria Kas\u0131rgas\u0131 sonucunda 3 bin ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmi\u015fti.,Uzmanlar\u0131n tahminleri tutarsa Florence, 1989'da Kuzey Carolina'y\u0131 vuran Hugo Kas\u0131rgas\u0131'ndan beri b\u00f6lgeden ge\u00e7en en g\u00fc\u00e7l\u00fc kas\u0131rga olacak. Hugo kas\u0131rgas\u0131 arkas\u0131nda 7 milyar dolarl\u0131k hasar b\u0131rakm\u0131\u015f, 49 ki\u015finin de \u00f6l\u00fcm\u00fcne yol a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131.,ABD'nin tetikte bekledi\u011fi, cumartesi g\u00fcn\u00fc karaya ula\u015faca\u011f\u0131 tahmin edilen Florence kas\u0131rgas\u0131n\u0131n yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 \u015fiddetli ya\u011fmur ve r\u00fczgarlar k\u0131y\u0131 kesimlerde hissedilmeye ba\u015fland\u0131.\r\n\r\n,Ulusal Kas\u0131rga Merkezi, son dakika olarak duyurdu.,Uzmanlar, kas\u0131rgan\u0131n h\u0131z\u0131n\u0131n kategori 2'ye d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen b\u00f6lgedeki etkisinin hala b\u00fcy\u00fck olabilece\u011fini tahmin ediyor.,Federal Acil Durum Y\u00f6netim Kurumu'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "E\u011fer kal\u0131rsan\u0131z hayat\u0131n\u0131z\u0131 riske atars\u0131n\u0131z. \u015eimdi gidin" uyar\u0131s\u0131nda bulunuldu.,Kas\u0131rgan\u0131n ABD tarihinin en tehlikeli afetlerinden biri olaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor.,Virginia'daki askeri \u00fcsten sava\u015f u\u00e7aklar\u0131 havaland\u0131.,Medyan\u0131n 'canavar' olarak isimlendirdi\u011fi Florence Kas\u0131rgas\u0131'n\u0131n cuma g\u00fcn\u00fc en etkin durumuna d\u00f6n\u00fc\u015fece\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.,Kuzey ve G\u00fcney Carolina'da ya\u015fayan 1 milyonu a\u015fk\u0131n insan i\u00e7in tahliye karar\u0131 verildi.,\u0130nsanlar, s\u00fcper market raflar\u0131n\u0131 bo\u015faltm\u0131\u015f durumda g\u0131da ve su sto\u011fu y