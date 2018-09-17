ABD'de korkulan oldu! Florence kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

Amerika'n\u0131n g\u00fcnlerdir korkuyla bekledi\u011fi Florence kas\u0131rgas\u0131 karaya indi.,Hampstead kentinde de g\u00f6revliler, devrilen a\u011fa\u00e7lar nedeniyle yollar\u0131n kapanmas\u0131ndan dolay\u0131 m\u00fcdahale edilemeyen kalp krizi ge\u00e7iren bir kad\u0131n\u0131n ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini bildirdi.,Ayr\u0131ca kas\u0131rgan\u0131n yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 \u015fiddetli r\u00fczgar ve sellerin etkilemesi beklenen Maryland ve Georgia eyaletleri ile ba\u015fkent Washington'da da acil durum ilan edilmi\u015fti. \r\nToplamda 10 milyon ki\u015fiyi etkileyebilece\u011fi s\u00f6ylenen kas\u0131rgan\u0131n 170 milyar dolarl\u0131k hasara yol a\u00e7abilece\u011fi tahmin ediliyor.,Kas\u0131rga nedeniyle Kuzey ve G\u00fcney Carolina'da bir\u00e7ok evi su bast\u0131. Yetkililer, sel sular\u0131n\u0131n 1 metreye ula\u015fabilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunurken, 2 eyalette 1 milyondan fazla ki\u015fi elektriksiz kald\u0131.,Amerikan tarihinin en b\u00fcy\u00fck kas\u0131rgalar\u0131ndan biri olaca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen Florence i\u00e7in uzmanlar "B\u00f6lgeyi terk etmek i\u00e7in son g\u00fczel g\u00fcn" a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131 yap\u0131yor.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump da Oval Ofis'teki brifingte 'G\u00f6rd\u00fcklerimizden en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc olacak' diyerek Amerikal\u0131lar\u0131 uyard\u0131.,Donanma \u00fcss\u00fcnden d\u00fcn 30 sava\u015f gemisi beklenen f\u0131rt\u0131na nedeniyle uzakla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131,Kas\u0131rgan\u0131n h\u0131z\u0131 \u015fu an 220 km. ve en tehlikeli anlam\u0131nda 5. seviyeye yakla\u015fm\u0131\u015f durumda.,Eyaletteki krizin devam etti\u011fini vurgulayan Cooper, "Y\u0131k\u0131c\u0131 seller ve r\u00fczgarlar hala insanlar\u0131n can\u0131na kastediyor. Kuzey Carolina'n\u0131n bir\u00e7ok b\u00f6lgesinde tehlike s\u00fcr\u00fcyor." ,Florence kas\u0131rgas\u0131, beklenmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden bu yana 2 bini a\u015fk\u0131n u\u00e7ak seferi iptal edilmesine yol a\u00e7arken, Jacksonville kentinde bir otelin \u00e7at\u0131s\u0131n\u0131 u\u00e7urdu. Otelde mahsur kalan yakla\u015f\u0131k 70 ki\u015fi ilk yard\u0131m ekipleri taraf\u0131ndan kurtar\u0131ld\u0131. ,Ulusal Kas\u0131rga Merkezi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Kuzey ve G\u00fcney Carolina eyaletlerinin k\u0131y\u0131 kesimlerinde kas\u0131rgan\u0131n neden oldu\u011fu \u015fiddetli r\u00fczgar ve ya\u011fmurlar\u0131n hayati tehlike arz etti\u011fi belirtildi.,Kas\u0131rga yolu \u00fczerindeki yetkililer insanlar\u0131 b\u00f6lgeyi terk etme konusunda uyarmaya devam ediyor.,Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Florence kas\u0131rgas\u0131 ile ilgili toplant\u0131 d\u00fczenledi.,Trump, kas\u0131rgaya 'kesinlikle ve tam anlam\u0131yla haz\u0131r' olduklar\u0131n\u0131 ifade etti.,Jetler g\u00fcvenli b\u00f6lgeye u\u00e7uyor.,Kas\u0131rgan\u0131n vurdu\u011fu bir ba\u015fka eyalet olan G\u00fcney Carolina'da da \u015fu ana kadar 6 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi bildirildi.,R\u00fczgar\u0131n h\u0131z\u0131n\u0131n saatte 128 kilometreye ula\u015fabilece\u011fi, Florence nedeniyle okyanusta olu\u015fan dalgalar\u0131n boyunun da 4 metreye \u00e7\u0131kabilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunuldu.,D\u00fckkanlar\u0131n ve benzin istasyonlar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011funun kapal\u0131 oldu\u011fu New Bern'de halen a\u00e7\u0131k bulunan istasyon ve marketlerin \u00f6n\u00fcnde uzun kuyruklar olu\u015ftu.,Valilikten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ise, Lenoir kentindeki bir erke\u011fin, jenerat\u00f6r\u00fcn fi\u015fini takmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken elektrik \u00e7arpmas\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi duyuruldu. \r\nAcil durum yetkilileri Kuzey Carolina k\u0131y\u0131lar\u0131nda kas\u0131rga nedeniyle y\u00fcksekli\u011fi 3 metreye ula\u015fan dalgalar olu\u015ftu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.,Uzmanlar g\u00fcnlerdir kas\u0131rga ile ilgili uyar\u0131larda bulunuyor.,Ancak Trump, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l meydana gelen ve Porto Riko'yu deyim yerindeyse yerle bir eden Maria Kas\u0131rgas\u0131 i\u00e7in de 'ba\u015far\u0131l\u0131 bir operasyon oldu' demi\u015fti.,Ancak Maria Kas\u0131rgas\u0131 sonucunda 3 bin ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmi\u015fti.,Uzmanlar\u0131n tahminleri tutarsa Florence, 1989'da Kuzey Carolina'y\u0131 vuran Hugo Kas\u0131rgas\u0131'ndan beri b\u00f6lgeden ge\u00e7en en g\u00fc\u00e7l\u00fc kas\u0131rga olacak. Hugo kas\u0131rgas\u0131 arkas\u0131nda 7 milyar dolarl\u0131k hasar b\u0131rakm\u0131\u015f, 49 ki\u015finin de \u00f6l\u00fcm\u00fcne yol a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131., Bir anne ve bebe\u011fi evlerinin \u00fczerine d\u00fc\u015fen a\u011fa\u00e7 nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Yaralanan baba da hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131." a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulunmu\u015ftu.,Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, bas\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, kas\u0131rga nedeniyle eyalette 17 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirtti.,Kas\u0131rgan