ABD'de polis genç kızın kafasını yumrukladı!

ABD\u2019nin New Jersey Eyaleti, hafta sonu \u00e7irkin bir olaya sahne oldu. Polislerin sahilde oturan gen\u00e7 kad\u0131na sert m\u00fcdahalesi, Facebook\u2019ta 130 binden fazla kez payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Weinman\u2019\u0131n anlat\u0131m\u0131na g\u00f6re; gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n eyalette resmi alkol kullanma ya\u015f\u0131 olan 21\u2019den gen\u00e7 oldu\u011funu fark eden polisler, yak\u0131nlardaki i\u00e7ki \u015fi\u015fesinin kapal\u0131 olmas\u0131n\u0131 g\u00f6rmelerine ra\u011fmen, alkol testi yapt\u0131. \r\n\r\n,Alkol testinde sorun \u00e7\u0131kmayan gen\u00e7 kad\u0131n, \u201cYapacak daha \u00f6nemli i\u015fleriniz yok mu?\u201d diye sorunca i\u015fler k\u0131z\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Polis ceza kesmek i\u00e7in gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n ad\u0131n\u0131 sordu. Weinman ise ne ceza kesece\u011fini bilmedi\u011fi ve g\u00fcvenmedi\u011fi polis memuruna, ismini s\u00f6ylemedi. Bunun \u00fczerine polisler direnen gen\u00e7 kad\u0131na yumruk atarak tutuklamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Weinman da yanl\u0131\u015f bir \u015fey yapmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 hayk\u0131rmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Bo\u011fu\u015fma s\u0131ras\u0131nda Weinman\u2019\u0131n 18 ayl\u0131k k\u0131z\u0131n\u0131n da \u00e7\u0131\u011fl\u0131k att\u0131\u011f\u0131 duyuldu.\r\n\r\nVideonun yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 sosyal medyadan polise y\u00f6nelik tepkiler y\u00fckselmesi \u00fczerine, olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.,ABD, sahilde gen\u00e7 bir kad\u0131n\u0131n kafas\u0131n\u0131 yumruklayan polisleri konu\u015fuyor.,Videoda kad\u0131n\u0131n \u201cBana bunu yapmaya izniniz yok\u201d ve \u201cBen yanl\u0131\u015f hi\u00e7bir \u015fey yapmad\u0131m\u201d dedi\u011fi, polisinse kad\u0131n\u0131n kafas\u0131na yumruk att\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Emily Weinman, Facebook\u2019ta yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, polislerin yak\u0131nlar\u0131ndaki i\u00e7ki \u015fi\u015fesini g\u00f6rmeleri \u00fczerine harekete ge\u00e7ti\u011fini belirtti. \r\n\r\n