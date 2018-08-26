ABD'de silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

ABD'de bir e\u011flence merkezinde etrafa rastgele ate\u015f a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131, sald\u0131r\u0131da \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131lar oldu\u011fu bildirildi.,Amerika Birle\u015fik Devletleri (ABD)'nin Florida eyaletine ba\u011fl\u0131 Jacksonville \u015fehrinde bulunan bir e\u011flence merkezinde silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi.,ABD medyas\u0131n\u0131n aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re sald\u0131r\u0131 bir bilgisayar oyunu turnuvas\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgede ger\u00e7ekle\u015fti.,\u0130lk bilgilere g\u00f6re sald\u0131r\u0131da 4 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti ve yaralananlar var.,Jaksonville polisi b\u00f6lgede geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemi al\u0131rken, vatanda\u015flara olay yerinden uzak durmalar\u0131 konusunda uyar\u0131larda bulundu.,Yerel kaynaklar silah seslerinin yan\u0131 s\u0131ra patlama sesleri duyuldu\u011funu ifade ediyor.,Olayla ilgili geni\u015f \u00e7apl\u0131 operasyon ve soru\u015fturma y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.