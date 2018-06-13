ABD'de vahşet! 4 çocuğu katledip canına kıydı

ABD'nin Florida eyaletinde bir ki\u015fi d\u00f6rt \u00e7ocu\u011fu vurarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fckten sonra ayn\u0131 silahla intihar etti.\r\n,ABD medyas\u0131nda yer alan haberde, Florida'n\u0131n Orlando kentinde 35 ya\u015f\u0131ndaki Gary Wayne Lindsey'in, ya\u015flar\u0131 1, 6, 10 ve 11 olan d\u00f6rt \u00e7ocu\u011fu bir s\u00fcre al\u0131koyduktan sonra silahla vurarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc, ard\u0131ndan da intihar etti\u011fi bildirildi.\r\n,Orlando Polis \u015eefi John Mina, Lindsey'in \u00e7ocuklardan ikisinin babas\u0131 oldu\u011funu belirterek di\u011fer ikisinin de k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131n \u00e7ocuklar\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n,Mina, Lindsey'in daha \u00f6nce \u015fiddete ba\u015fvurdu\u011fu gerek\u00e7esiyle birka\u00e7 kez g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n,Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.