ABD'den 15 Temmuz açıklaması

ABD'den dikkat \u00e7eken 15 Temmuz a\u00e7\u0131klamas\u0131!,ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan, "\u0130ki y\u0131l \u00f6nce menfur ba\u015far\u0131s\u0131z darbe giri\u015fiminde yakla\u015f\u0131k 250 T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti ve binlerce ki\u015fi de yaraland\u0131. ,\u00d6lenlerin ve yaralananlar\u0131n ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." de\u011ferlendirmesinde bulunuldu.\r\n,ABD D\u0131\u015fi\u015fleri S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Heather Nauert'in yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda,, \u00d6lenlerin ve yaralananlar\u0131n ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kulland\u0131. ,'\u00c7ARPICI B\u0130R HATIRLATMA'\r\n\r\n,ABD'nin T\u00fcrkiye'deki demokrasi kurumlar\u0131n\u0131n yan\u0131nda oldu\u011funu vurgulayan Nauert, ,"\u0130ki y\u0131l \u00f6nce menfur ba\u015far\u0131s\u0131z darbe giri\u015fiminde yakla\u015f\u0131k 250 T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti ve binlerce ki\u015fi de yaraland\u0131.,"Ba\u015far\u0131s\u0131z darbe giri\u015fimi, demokrasiye bir sald\u0131r\u0131d\u0131r ve demokrasinin korunmas\u0131 i\u00e7in azim ve temel \u00f6zg\u00fcrl\u00fckleri koruman\u0131n gerekli oldu\u011funa ili\u015fkin \u00e7arp\u0131c\u0131 bir hat\u0131rlatmad\u0131r." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.