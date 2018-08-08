ABD'den bir skandal karar daha!

ABD \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcndeki koalisyon g\u00fc\u00e7leri bebek katili ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n Suriye uzant\u0131s\u0131 YPG ile samimiyetine devam ediyor. ,ABD uzun bir aradan sonra ter\u00f6ristlere ter\u00f6ristlere 200 ara\u00e7l\u0131k bir konvoyla silah ve m\u00fchimmat yard\u0131m\u0131nda bulundu.,ABD, m\u00fcttefiki ve PKK'n\u0131n Suriye kolu YPG ile olan samimiyetini t\u00fcm tepkilere ra\u011fmen s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,\u00d6zellikle T\u00fcrkiye'nin g\u00f6sterdi\u011fi tepkilerin ard\u0131ndan bir s\u00fcre silah ve m\u00fchimmat yard\u0131m\u0131na ara veren ABD, YPG'ye konyolarla yard\u0131m g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Uzun zamand\u0131r YPG'ye silah ve m\u00fchimmat deste\u011fi yollamayan ABD, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne yeni bir parti malzeme g\u00f6nderdi. 200 ara\u00e7tan olu\u015fan kamyonlarla Rojava'ya giden silah ve cephaneler YPG'nin kullan\u0131m\u0131 i\u00e7in b\u00f6lgeye g\u00f6nderildi.\r\n,\r\n\u200bG\u00f6nderilen konvoyda ise askeri m\u00fchimmat\u0131n bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n,\r\n\r\nABD, 2014 y\u0131l\u0131ndan beri d\u00fczenli olarak YPG'ye y\u00fckl\u00fc miktarda askeri yard\u0131mlarda bulunuyor. S\u00f6z konusu yard\u0131mlar, T\u00fcrkiye ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7e\u015fitli \u00fclkeler taraf\u0131ndan tepkiyle kar\u015f\u0131lan\u0131yor., \u00d6zelliklee T\u00fcrkiye'nin m\u00fcttefikli\u011fini sorgulad\u0131\u011f\u0131 bir d\u00f6nemde ABD'nin bu eylemi ger\u00e7ekle\u015ftirmesi, ortam\u0131 daha da gerecek bir hamle olarak yorumland\u0131.\r\n\r\n,200 ara\u00e7l\u0131k konvoya ili\u015fkin Washington'dan hen\u00fcz bir a\u00e7\u0131klama da gelmedi.