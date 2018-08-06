ABD'den bir skandal karar hazırlığı daha! Mesele 'rahip' değilmiş...

ABD, rahip Brunson'un serbest kalmas\u0131n\u0131 istedi. ,T\u00fcrkiye ise hukuk devleti gere\u011fini yerine getirdi ve hi\u00e7bir siyasi m\u00fcdahale olmaks\u0131z\u0131n mahkemeden ABD'li rahibe ev hapsi karar\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. ,Bu karar\u0131 be\u011fenmeyen ABD, T\u00fcrkiye'nin \u0130\u00e7i\u015fleri ve Adalet bakanlar\u0131na kar\u015f\u0131 skandal bir karara imza atarak iki bakan\u0131n ABD'deki mal varl\u0131klar\u0131n\u0131n donduruldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Bu geli\u015fmelerin ard\u0131ndan \u00e7ok \u00e7arp\u0131c\u0131 bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131.,ABD ile T\u00fcrkiye aras\u0131ndaki "Brunson krizi" ve T\u00fcrkiyeli iki bakan\u0131n ABD\u2019deki mal varl\u0131klar\u0131na el konmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrkiye\u2019yi hedef alan yeni yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n yolda olabilece\u011fi iddia edildi.\r\n\r\n,Bloomberg muhabiri Onur Ant, ABD ile T\u00fcrkiye aras\u0131ndaki "Brunson krizi"nin ve T\u00fcrkiyeli iki bakan\u0131n ABD\u2019deki mal varl\u0131klar\u0131na el konmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrkiye\u2019yi hedef alan yeni yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n yolda olabilece\u011fine dair dikkat \u00e7eken bir makale kaleme ald\u0131.\r\n\r\n,"Daha sert yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n gelece\u011fine dair beklentiler" oldu\u011funu aktaran Ant, bahsi ge\u00e7en yeni yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n hedefinin "Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u2018\u00e7\u0131lg\u0131n projeleri\u2019ni yapan \u015firketler" olabilece\u011fine dikkat \u00e7ekti ve bu havalimanlar\u0131n\u0131, k\u00f6pr\u00fcleri ve Kanal \u0130stanbul\u2019u kapsayan projeler i\u00e7in 200 milyar dolardan fazla yat\u0131r\u0131m yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ekledi. ,Bu iddian\u0131n \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda ABD'nin skandal karar\u0131n\u0131n arkas\u0131nda T\u00fcrkiye'nin planlad\u0131\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck projeleri sekteye u\u011fratarak \u00fclkenin ekonomisine darbe indirmek oldu\u011fu ak\u0131llara geldi.\r\n\r\n,Columbia \u00dcniversitesi\u2019nden Richard Nephew\u2019\u0131n de\u011ferlendirmesine de yer veren Ant, akademisyenin "ABD\u2019nin Rusya\u2019ya kar\u015f\u0131 izledi\u011fi yolu izleyerek Erdo\u011fan\u2019\u0131 destekleyen b\u00fcy\u00fck sermaye gruplar\u0131n\u0131 hedef alabilece\u011fi" \u015feklindeki yorumunu aktard\u0131.