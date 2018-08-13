ABD'den bir tehdit de İngiltere'ye!

D\u00fcnyada bir\u00e7ok \u00fclkeye yapt\u0131r\u0131m uygulama karar\u0131 alan ve g\u00fcmr\u00fck tarifelerine y\u00f6nelik politikalar\u0131yla d\u00fcnyay\u0131 ticaret sava\u015flar\u0131n\u0131n k\u0131y\u0131s\u0131na getiren Donald Trump y\u00f6netiminden bir tehdit de \u0130ngiltere'ye geldi.\r\n\r\n,ABD'nin \u0130ngiltere B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Woody Johnson, \u0130ngiltere'nin \u0130ran'a y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 desteklemesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi. Johnson aksi bir durumun "ciddi sonu\u00e7lar\u0131" olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Johnson, "Ba\u015fkan a\u00e7\u0131k\u00e7a belirtmi\u015fti. \u0130ran'daki ticari \u00e7\u0131karlar\u0131n\u0131, k\u00fcresel faydan\u0131n \u00f6n\u00fcne koyacak olanlar, ABD ile yapt\u0131klar\u0131 ticarette ciddi sonu\u00e7lara katlanma riskini alacaklar" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta \u0130ngiltere'nin Ortado\u011fu ili\u015fkilerinden sorumlu bakan\u0131 Alistair Burt, \u0130ran'la yap\u0131lan anla\u015fmay\u0131 savunmu\u015f ve "N\u00fckleer anla\u015fmaya b\u00f6lge g\u00fcvenli\u011finin \u00f6nemli bir par\u00e7as\u0131 olarak bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z konusunu netle\u015ftirmi\u015ftik. Ger\u00e7ekten \u00f6nemli oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz ve bir\u00e7ok orta\u011f\u0131m\u0131z\u0131n kabul etti\u011fi anla\u015fmaya ba\u011fl\u0131y\u0131z" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Telegraph'a konuyla ilgili bir yaz\u0131 yazan Johnson, \u0130ran'\u0131n elindeki paray\u0131 vekalet sava\u015flar\u0131 ve yurtd\u0131\u015f\u0131nda d\u00fc\u015fmanca aktiviteler i\u00e7in kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcren Johnson, Londra y\u00f6netimini "hatr\u0131 say\u0131l\u0131r diplomatik g\u00fcc\u00fc ve etkisini" kullanmaya \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,N\u00fckleer anla\u015fman\u0131n taraflar\u0131ndan bir di\u011feri olan Almanya'n\u0131n Ekonomi Bakan\u0131 Altmaier de d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Di\u011fer \u00fclkelerle ticaret ili\u015fkileri konusunda Washington'\u0131n dikte etmesine izin vermeyiz" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131\r\n\r\n