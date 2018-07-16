ABD'den çok kritik Türkiye hamlesi! Ruslara karşı...

ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 nezdinde y\u00fcr\u00fct\u00fclen m\u00fczakerelerde Patriot sistemlerinin Rus yap\u0131m\u0131 S-400'e alternatif olmas\u0131 hedefleniyor. \r\n,Uluslararas\u0131 haber ajanslar\u0131n\u0131n ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131na dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberinde Amerikan y\u00f6netiminin T\u00fcrkiye'ye Patriot hava savunma sistemleri satmak istedi\u011fini \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.\r\n,Uluslararas\u0131 ajanslar\u0131n aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re Amerika Birle\u015fik Devletleri (ABD), T\u00fcrkiye'ye Patriot hava savunma sistemleri satmak istiyor. \r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump aras\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fme sonras\u0131 fla\u015f bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.\r\n,Rusya ve T\u00fcrkiye aras\u0131ndaki yak\u0131nla\u015fma ABD'yi rahats\u0131z etmi\u015fti.\r\n