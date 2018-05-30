ABD'den Güney Çin Denizi açıklaması

K\u0131y\u0131 \u00fclkelerini egemenlik tart\u0131\u015fmalar\u0131 nedeniyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya getiren uluslararas\u0131 sularda \u00c7in ile Filipinler'in yan\u0131 s\u0131ra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan da hak iddia ediyor.,\u00c7in, 1947'de yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 9 kesik \u00e7izgili haritayla egemenlik ihtilaflar\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgenin y\u00fczde 80'i \u00fczerinde hak iddias\u0131nda bulunuyor.\r\n,Mattis Singapur'daki temaslar\u0131ndan \u00f6nce Hawaii'de ABD Pasifik Komutanl\u0131\u011f\u0131nda (PACOM) lider de\u011fi\u015fimi i\u00e7in d\u00fczenlenecek t\u00f6rene kat\u0131lacak. PACOM'un komutanl\u0131\u011f\u0131na Amiral Philip Davidson ge\u00e7ecek. Mevcut komutan Harry Harris, ABD'nin Seul b\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fine aday g\u00f6sterilmi\u015fti.\r\n,ABD Savunma Bakan\u0131, b\u00f6lgedeki di\u011fer \u00fclkelerin adalar\u0131n ve resiflerin silahland\u0131r\u0131lmas\u0131ndan endi\u015felendi\u011fini, uluslararas\u0131 sularda denizcilik faaliyetlerinin serbest\u00e7e s\u00fcrd\u00fcr\u00fclmesini arzu etti\u011fini kaydetti.\r\n,ABD Savunma Bakan\u0131 Jim Mattis, ulusal g\u00fcvenlik konferans\u0131na kat\u0131laca\u011f\u0131 Singapur'a giderken gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, G\u00fcney \u00c7in Denizi'nde tart\u0131\u015fmal\u0131 adalar \u00e7evresinde "sadece bir \u00fclkenin" ABD gemilerinin rutin faaliyetlerinden rahats\u0131z g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. \r\n,Pekin'in tart\u0131\u015fmal\u0131 sularda in\u015fa etti\u011fi yapay adalar \u00fczerinde kurdu\u011fu \u00fcsleri silahland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 iddialar\u0131, b\u00f6lge \u00fclkeleri ile aras\u0131nda gerginli\u011fe sebep oluyor.\r\n,ABD Savunma Bakan\u0131 Jim Mattis, \u00c7in'in G\u00fcney \u00c7in Denizi'ndeki adalar\u0131 askerile\u015ftirmesine kar\u015f\u0131 koyacaklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,T\u00fcm d\u00fcnyada yapt\u0131klar\u0131 gibi Pasifik \u00fclkeleriyle de i\u015f birli\u011fi i\u00e7in \u00e7aba harcad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Mattis, "Ancak uluslararas\u0131 hukukun d\u0131\u015f\u0131nda oldu\u011funa inand\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir ad\u0131ma kar\u015f\u0131 koyar\u0131z." diye konu\u015ftu.\r\n,B\u00f6lgede kendi \u00f6z savunma hakk\u0131n\u0131 uluslararas\u0131 hukuka g\u00f6re kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia eden ve askeri tesisler in\u015fa eden \u00c7in'in, Nan\u015fa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yong\u015fudao), Mischief Resifi (Meciciao) adl\u0131 yapay adalar\u0131, \u015ei\u015fa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yong\u015fingdao) adas\u0131nda da askeri ve sivil kullan\u0131m ama\u00e7l\u0131 u\u00e7ak pistleri bulunuyor.\r\n,Uluslararas\u0131 kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen tak\u0131madalar, Vietnam taraf\u0131ndan Hoang sa ve Truong Sa, \u00c7in taraf\u0131ndan ise \u015ei\u015fa ve Nan\u015fa \u00c7undao olarak adland\u0131r\u0131l\u0131yor. Adalar \u00fczerinde \u00c7in, Tayvan ve Vietnam da hak iddia ediyor.