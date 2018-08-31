ABD'den 'İdlib' açıklaması: Durumu daha tehlikeli hale getirir

ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Pompeo, sosyal medya adresi \u00fczerinden a\u00e7\u0131klama yapt\u0131, Moskova y\u00f6netimini ele\u015ftirdi.\r\n\r\n,Pompeo, "Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Lavrov, \u0130dlib'e y\u00f6nelik Rus ve Suriye sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131 savunuyor. Rusya ve Asad'a izin verilmemeli. ABD olarak, zaten tehlikeli olan b\u00f6lgedeki \u00e7at\u0131\u015fmay\u0131 t\u0131rmand\u0131r\u0131r" dedi.\r\n\r\n,Pompeo, "evlerinden g\u00f6\u00e7mek zorunda kalan 3 milyon suriyeli zaten \u015fu an \u0130dlib'te ve bu sald\u0131rganl\u0131ktan dolay\u0131 b\u00fcy\u00fck s\u0131k\u0131nt\u0131 \u00e7ekiyorlar. Durum k\u00f6t\u00fc. D\u00fcnya izliyor" ifadesini kulland\u0131.