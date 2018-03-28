ABD'den İncirlik açıklaması

ABD B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi, resm\u00ee sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u0130ncirlik \u00dcss\u00fc'nden ayr\u0131lacaklar\u0131 iddialar\u0131n\u0131 yalanlad\u0131.\r\n,ABD Merkez Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n (CENTCOM) daha \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamay\u0131, T\u00fcrk\u00e7e ve \u0130ngilizce olarak Twitter'daki resm\u00ee hesab\u0131ndan duyuran ABD B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi, "CENTCOM - ABD, ne T\u00fcrkiye'deki \u0130ncirlik Hava \u00dcss\u00fc'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava \u00dcss\u00fc'nden ayr\u0131lm\u0131yor. Buna ili\u015fkin haberler yanl\u0131\u015f ve as\u0131ls\u0131zd\u0131r" mesaj\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n,\u00d6te yandan, ABD 39'uncu Kanat Komutanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n da bulundu\u011fu \u0130ncirlik \u00dcss\u00fc'nde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait kargo u\u00e7aklar\u0131n\u0131n yo\u011fun bi\u00e7imde ini\u015f ve kalk\u0131\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \r\n,Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e'a kar\u015f\u0131 olu\u015fturulan uluslararas\u0131 koalisyonda yer alan ve daha \u00f6nce \u0130ncirlik \u00dcss\u00fc'ne konu\u015flanan baz\u0131 Suudi Arabistan sava\u015f u\u00e7aklar\u0131n\u0131n da \u00fcsse ini\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zlendi.