ABD'den İran'da darbe çağrısı

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n avukat\u0131 ve eski New York Belediye Ba\u015fkan\u0131 Rudy Giuliani, Fransa'n\u0131n ba\u015fkenti Paris'te \u0130ran'daki y\u00f6netime muhalif bir grubun d\u00fczenledi\u011fi toplant\u0131da darbe \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n,Bir d\u00f6nem ABD ve Avrupa'n\u0131n "ter\u00f6r listesi"nde tuttu\u011fu ve Meryem Recavi liderli\u011findeki \u0130ran Ulusal Direni\u015f Konseyi'nin (NCRI) toplant\u0131s\u0131na kat\u0131lan yakla\u015f\u0131k 4 bin ki\u015fiye hitap eden Giuliani darbe imas\u0131 yaparak \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \r\n,"Art\u0131k ger\u00e7ekten \u0130ran'daki rejimin sonunun yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rebiliyoruz. \u0130ran rejimi gitmeli. Yerlerine Recavi'nin temsil etti\u011fi demokratik bir h\u00fck\u00fbmet gelmeli. \u00d6zg\u00fcrl\u00fc\u011fe \u00e7ok az kald\u0131\u2026 Seneye bu toplant\u0131n\u0131n Tahran'da d\u00fczenlenmesini istiyorum!"\r\n,Bununla birlikte ekonomik izolasyonunun \u0130ran h\u00fck\u00fbmetinin d\u00fc\u015fmesini sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 savunan Giuliani, "En b\u00fcy\u00fck ekonomik g\u00fc\u00e7ler sizinle i\u015f yapmay\u0131 b\u0131rak\u0131rsa \u00e7\u00f6kersiniz\u2026 Yapt\u0131r\u0131mlar daha, daha ve daha fazla art\u0131r\u0131lacak" ifadelerini kulland\u0131.